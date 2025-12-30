Impella微型心室輔助裝置 新竹臺大分院成功救治88歲心肌梗塞病人

新竹臺大分院心血管團隊在手術室內同步進行心導管與 Impella 循環支持，成功救治 88 歲心肌梗塞病人。





新竹臺大分院近日完成Impella 微型心室輔助裝置支持下進行的高風險冠狀動脈介入治療，協助 88 歲急性心肌梗塞高齡病人成功度過生命危機。手術成功展現了院方在心血管重症照護與複雜冠心病治療的實力，並奠定複雜冠心病治療的重要里程碑。

新竹臺大分院心臟內科李志國主任表示，此次成功救治的 88 歲男性，因胸悶、呼吸困難及下肢水腫前往急診就醫，確診為非 ST 段上升型心肌梗塞（NSTEMI）。左心室射出分率僅 30%，合併中度二尖瓣逆流與肺動脈高壓，過往並因嚴重心臟傳導阻滯植入心律調節器。醫療團隊在治療評估中採用 Impella 作為循環支持，做出關鍵性的臨床決策。

廣告 廣告

本次手術由心臟內科連朕緯醫師擔任主責。連朕緯醫師說明，病人的冠狀動脈攝影顯示病灶高度複雜，包含左主幹遠端狹窄 80%、前降支近中段狹窄80%、左迴旋支近段狹窄 70%，且血管鈣化嚴重，無論以心導管介入治療或外科開刀都乘載極高的手術風險，使治療規劃更具挑戰。考量病人心臟功能脆弱，心臟科團隊討論後選擇於 Impella 循環支持下進行介入治療。

連朕緯醫師指出，手術採用 1.5 毫米旋磨鑽頭處理鈣化病變，全程以血管內超音波導引支架置放，並於左主幹分叉位置採符合國際標準治療指引技術置放三支藥物塗層支架，成功優化冠狀動脈血流。治療期間在 Impella 支持下，病人血流動力維持穩定。病人於術後監測狀況良好，無嚴重併發症，住院 9 日即順利出院。出院後一個月的心臟超音波追蹤顯示左心室射出分率從30%進步至45%，顯示此項技術在重症心血管照護中具高度效益。



更多新聞推薦

● 央視播共軍無人機「俯瞰台北101」 邱毅唱衰：台灣防空被突破，精準斬首輕而易舉