Improving Water Access for Schools in Zimbabwe

雖然美國總統川普威脅要將伊朗「一整個文明將在今晚消亡」，以逼迫伊朗坐上談判桌，但川普隨後突然在自己開設的期限到達之前，突然宣布「停火」兩週，隨後也得到伊朗官方的響應。而對於這場並未成功的軍事打擊，有專家認為，美國總統無視那些顯而易見的危機，並且把常識都拋諸腦後。美國為何差點陷入戰略泥沼曾批評我國總統賴清德是「魯莽領導人」的美國布朗大學沃森國際公共事務學院中國......

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