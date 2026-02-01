《IN新竹》第28期帶您走進生活剛剛好的新竹市

傳承百年的「吉草堂青草舖」。

新竹市政府發行的《IN新竹》，第二十八期於日前正式出刊，本期以「住新竹，生活剛剛好」為主軸，從城市生活、在地產業、飲食文化到自然慢活，帶領讀者深入認識竹市作為宜居城市的獨特魅力。本期內容以「生活者視角」出發，串聯東區、北區與香山區三大生活圈，描繪科技城中兼具溫度與節奏感的日常風景。

新竹市長高虹安一日指出，竹市不僅是科技創新的重鎮，更是一座充滿人情味的城市。作為全台人均GDP最高的城市，竹市近年在科技產業與市政建設雙軌並進下，吸引越來越多青年與家庭移居落腳。透過完善的生活機能、友善的居住環境，以及持續推動的永續建設，希望每位市民都能在這裡安居樂業，感受城市的溫度與生活的美好。

產發處長嚴翊琦表示，本期收錄各區在地精選店家，提供實用的生活指南與美食推薦。東區聚焦科技產業與生活文化交織的細節，帶領讀者品嚐「貓的堅持」健康輕藥膳、暖身補氣的「老食品薑母鴨」，參觀老屋改造的「展翊貓鐵寵物旅館」及夢幻「孩子玩伴」玩具店；北區則推薦「九添福牛肉麵館」、「鴨肉許」以及百年老店「吉草堂青草鋪」，並介紹「竹光國民運動中心」如何將運動融入日常；香山區則特別介紹「香山阿母文創館」、「獅伯百年手工煎餅」及「LUAU柴寮披薩」等結合自然生態及在地特色的店家，描繪慢活步調中與自然共好的生活樣貌。

產發處表示，本期還特別規劃「移居新竹」單元，分享城市如何透過產業支持、生活機能與永續治理，打造讓人安心生活、勇於嘗試的環境，讓竹市不只是工作的所在，更是值得長住的城市。《IN新竹》第二十八期也將配送至文化局、圖書館、區公所等公共空間，透過細膩文字與精美圖片，邀請讀者認識這座城市的日常新樣貌。住在竹市，不只是選擇一個居所，而是選擇一種完整、便利且充滿活力的生活方式。