IN觀點／三重市場遷蘆洲爭議 陳俊維挺民意守原地重建

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（記者陳志仁／專訪）新北市政府將三重果菜市場遷址至蘆洲的規劃掀波瀾，引發地方居民與攤商的強烈反彈；民進黨新北市議員陳啟能辦公室執行長陳俊維直指，相關都市計畫早已通過，若強行改址須全面重送審查，形同新北市長侯友宜打臉前新北市長朱立倫的立場，讓過去12年的投入「全部歸零」。

圖／三重果菜市場的遷移爭議，陳俊維呼籲市府應回歸公開透明程序，完整評估交通衝擊、環境負荷與地方接受度，並與攤商及居民充分溝通。（陳啟能臉書）

三重果菜市場攸關數千名攤商與周邊居民生計

陳俊維日前接受網路節目《艾瑞克IN新聞》專訪時表示，三重果菜市場的都市計畫早已完成相關程序，若要改為在蘆洲興建，不僅需重新送都市計畫審議，包含人事、經費、交通影響評估等都必須從頭來過，等同否定過去長達12年的行政與專業累積；他認為，這並非幾個字就能輕率決定的事情。

廣告 廣告

談及地方的反應，陳俊維指出，公共建設不是「找地方塞」，而是要回到實際的承載能力與民眾生活影響來評估，目前聽到的聲音非常清楚，三重地方普遍希望「原地重建」，而蘆洲方面則出現強烈的反對聲浪；三重果菜市場長年肩負北北基地區農產的集散功能，遷址與否攸關攤商的生計與區域發展。

此外，不只是一般市民的反彈，連里長層級也有過半數明確表達反對的立場，顯示遷址至蘆洲在地方上缺乏共識，市府若未審慎評估，恐引發更大衝突；地方人士認為，蘆洲地狹人稠、聯外道路有限，尖峰時段交通早已不堪負荷，若再引入大型果菜批發市場，恐使交通與環境問題雪上加霜。

陳俊維強調，三重果菜市場不是單純的建設問題，而是涉及城市的規劃、物流動線與居民承載力綜合議題，市府若未充分溝通便倉促定案，勢必引發更大反彈；他強調，公共政策應以專業評估與民意為依歸，而非政治考量下的權宜安排。

從事10年政治工作，「政二代」並非不能理解

陳俊維也分享自身從政歷程，2016年退伍後即投入基層的政治工作，至今已近10年，曾在地方議員服務處、總統大選競選團隊及立法院長游錫堃辦公室歷練，對中央與地方的運作皆有實務經驗；坦言身為陳啟能的兒子，外界稱其為「政二代」並非不能理解，但更重要的是能否在第一線累積實績、回應民眾需求。

陳俊維指出，過去10年間，服務團隊累積處理選民的服務案件已超過2萬8千件，他自己至少經手1萬4千件以上的選服，平均每日需面對4、5起的陳情，內容涵蓋違建、交通違規、行政協調等；其中，交通罰單相關陳情尤其常見，不少長輩仍停留在過去「找議員銷單」的錯誤觀念。

陳俊維特別強調，現今交通執法早已全面電子化，議員或服務處無法、也不應介入違規的裁罰；團隊能做的是協助民眾依法提出申訴、釐清事實，例如車輛故障、設備損壞等具體事證，而非替明確違規行為說情，這也是對制度與公平的基本尊重，「很多時候，民眾要的是一個說明與同理，而不是官話。」

陳俊維也提及，過去曾協助一名罹患血癌的孩童家庭，在孩子確診當下即刻啟動資源整合，協調社福單位與基金會支援醫療費用，甚至連夜添購基本生活設備，讓家庭能安心地接受治療；這樣的經歷，讓他更堅信政治工作的核心價值在於解決問題，而非製造爭議，政治不只是選舉攻防，更是實實在在的責任。

陳俊維補充，他更重視向民眾說清楚制度，並協助找出合理解決方案，許多民眾在陳情時最在乎的不是誰對誰錯，而是政府是否願意傾聽、是否願意站在居民立場思考，「政策若失去同理心，再好的規劃也難以落實」；他認為，政治工作的本質是溝通與協調，而非迎合錯誤期待。

針對三重果菜市場的遷移爭議，陳俊維呼籲市府應回歸公開透明程序，完整評估交通衝擊、環境負荷與地方接受度，並與攤商及居民充分溝通；他也強調，任何決策都應建立在完整評估與充分的溝通上，否則不僅浪費行政資源，也讓基層承擔不確定的風險，將損害市民對政府的信任。

更多引新聞報導

蘆洲民意大反彈 林淑芬揭新北市五大不正義要求退回計畫

銀河灣爭議／黃國昌蘆洲噴政治口水 顏蔚慈：對市政一知半解

