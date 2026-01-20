IN觀點／不敢舉手的原民孩子 林瑋茜讓文化在城市落腳

（記者李書璇／專訪）「小時候老師問班上誰是原住民，我都會緊張，不敢舉手」！新北市政府原住民族行政局局長Siku Yaway林瑋茜接受《媒角抵加》專訪時坦言，那份不安感，是許多在都市長大的原住民孩子共同成長記憶；從媒體記者轉身投入公部門，希望替都市原民找回文化的根，也找回身為族人的自信與驕傲。

圖／新北市政府原住民族行政局局長Siku Yaway林瑋茜說，「小時候老師問班上誰是原住民，我都會緊張，不敢舉手！」（新北市政府原住民族行政局提供）

年輕亮眼的林瑋茜，是新北市府局處首長中相當醒目的存在，但她更常被族人形容為「懂我們的人」，來自苗栗南庄的泰雅族家庭，卻在都市成長，在校園中始終是少數中的少數；林瑋茜回憶，只要一表明原住民身分，便常被同學追問「你們家有電腦嗎？」「是不是騎山豬來上學？」甚至有人模仿族語口音開玩笑，「對一個孩子來說，那些都是很難承受的。」

圖／過去族人舉辦豐年祭或祖靈祭，往往只能借用學校、運動場或橋下空間，常遭誤解、投訴吵雜。（新北市政府原住民族行政局提供）

也因為親身經歷過被誤解與被標籤，林瑋茜在踏入新聞工作後，選擇長期投入原住民議題，她跑遍原鄉災區、偏遠部落，採訪颱風、豪雨帶來的衝擊，「很多時候水真的淹到胸口，不用演，也不用特效」；林瑋茜說，過去不少原鄉新聞只停留在表面，忽略族群脈絡與真正的需求，她希望用理解族語與文化的方式，讓族人的聲音被真實呈現。

林瑋茜直言，當她受邀進入新北市政府，接下原住民族行政局局長重任時，心中最清楚的一件事，就是把「被理解的感覺」帶給更多生活在都市的族人；新北市是六都中原住民人口第二多的城市，族群樣貌最為完整，但多數族人已是第二、第三代都市原民，在都會出生、接受主流教育，卻逐漸與語言與文化產生距離。

都市原民的文化斷裂 從名字開始找回歸屬

「我小時候也沒有族語名字，跟很多都市原民一樣！」林瑋茜指出，姓名、語言與儀式，是族群認同的重要根基，但在都市成長的過程中，往往一代一代被稀釋，甚至消失，久而久之，連「我是誰」都變得模糊。

林瑋茜直指，她上任後最重視的政策方向，就是「讓文化回來」，並且讓族人能在城市中被尊重地實踐文化，她推動的第一件大事，便是在三峽打造新北首座專屬都市原民的「歲時祭儀場域」；過去族人舉辦豐年祭或祖靈祭，往往只能借用學校、運動場或橋下空間，常遭誤解、投訴吵雜。

圖／豐年祭對族人來說，那不是活動，是一年中最重要的文化儀式！（新北市政府原住民族行政局提供）

「但對族人來說，那不是活動，是一年中最重要的文化儀式！」林瑋茜強調，專屬場域的意義，在於讓族人不必再向外界解釋自己的存在；該場域預計今年上半年完工，未來各族群將能更完整恢復傳統祭儀，包括象徵集結與傳承的「報信」文化，只是形式隨都市環境調整，精神仍然延續。

隨著文化場域與活動逐漸回到城市，她也觀察到族人態度的轉變，「以前一年可能只穿一次族服，現在很多人覺得很自然」；林瑋茜笑說，自己每年8到11月幾乎都穿著族服跑行程，也帶動年輕世代重新認同族群身分。

為了讓非原民市民理解文化內涵，新北也推動多項交流活動，包括烏來部落小旅行，透過體驗狩獵、生活智慧，認識族群與自然共生的價值；族語書屋與全齡課程，則開放一般市民共學，讓文化不再只屬於少數人。

此外，新北也打造如「溪州路開唱」的音樂節品牌，邀請梁文音、以莉．高露等原民歌手站上城市舞台，讓文化以當代形式被看見；溪州聚落的傳統家屋，也成為市民認識原住民生活智慧的重要場域。

林瑋茜期盼，透過一項項政策與行動，讓都市原民的孩子，在成長過程中不再羞於舉手、不再害怕被取笑，而是能自信地說出自己的身分；她強調，「當文化能在城市中安定落腳，族人的心也會跟著安定，這就是我最想完成的事。」

