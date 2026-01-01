IN觀點／中國軍演背後算計多 廖子齊批藍白阻軍購失格

（總主筆李彥謀／專訪）中國在2025年末舉行東海軍演，有人說是－反擊賴清德的「中國無能說」，亦有指稱是－對美國軍售台灣的反制，也有說法是－打臉參加雙城論壇的蔣萬安；還有一說是－北京施壓藍白委繼續反軍購，更有一說是－中國解放軍東海戰區新任司令楊志斌的首秀。

中國軍機擾台，國眾兩黨有極強中國情懷

時代力量發言人、新竹市議員廖子齊接受《艾瑞克IN新聞》專訪時表示，面對外國的破壞和平舉動，任何正常的民主國家，都會朝野一致對外，有些國家甚至是在野黨比執政黨還要強硬，但是台灣的在野黨，遇到中國挑釁時，都非常具有中國情懷；國民黨主席鄭麗文反說是賴清德總挑釁，民眾黨更投機，一方面譴責中國行為，一方面又擋軍購案。

廖子齊說，在地方有些泛藍民代或支持者，其實也認為中國對台灣是有敵意的，而多次民調也顯示，支持軍購案的都超過5成、甚至來到6、7成，也就是說，軍購案是獲得不只泛綠及本土派，還有部分藍白陣營也支持；她批評，把軍購案擋在立法院程序委員會之外，不排入委員會審查，是非常荒謬的。

廖子齊指出，藍白對軍購案設下諸多條件，例如要求賴清德到國會報告，當賴表示願意去發表咨文時，藍白又說要一問一答，這很明顯是違憲的，而且是經過大法官認證的違憲，藍白這麼做，真實目的很模糊；「但我認為他們想要過一過質詢總統的癮」，畢竟，進入委員會後的實質討論，就會知道誰真的對國防、外交有研究與專業。

藍白續推高虹安，核心利益是資源分配

廖子齊分析，從日本首相高市早苗的「台海有事、就是日本有事」，到台灣對美溝購，以及在蔣萬安參加雙城論壇後，中國就進行軍演；這些都有連鎖效應，特別是中共政權是極權體制，包括香港反送中，在西藏、新疆的人權迫害，進行種族清洗等，就可以得知它的承諾，像是五十年不變、九二共識，就只是一個謊言。

藍白合強壓執政黨不只在立法院，2026地方選舉也愈來愈有雛形，民眾黨已決定「不演了」，當新竹市長高虹安助理費案二審輕罪之後，鄭麗文即宣布禮讓高虹安連任；廖子齊認為，從高虹安到代理市長邱臣遠，所做的資源分配，讓國民黨在地方感到舒適，跟國民黨執政沒有差別，而高虹安能把民眾黨的選票帶進來，勝算更高，何樂而不為？

廖子齊對高虹安獲判輕罪並不意外，她認為承審法官（郭豫珍）早有心證，但每個法官都有自己的心證，重點是判決書的論述必須要能呈現完整性，然而判決書內容還是顯現法官邏輯的跳躍性，究竟助理費是專款、實質補貼，還是大水庫理論，並沒有看到；她認為，高案二審法官碰觸到一個核心，那是不應該被犧牲的議題，就是「助理的勞權」。

時力黨主席王婉諭御駕親征？民進黨未有動作

回到政治的結盟，廖子齊表示，藍白在新竹市的高度合作，不在高虹安有沒有被判刑，他們在意的只有「只要高虹安選上，只要可以掌握資源，且資源可以繼續分配」；此案目前正在上訴三審中，倘若發回更審，就是「審級重跑」，此時高虹安僅回到「停職狀態」，在未定讞前，就還沒有被剝奪參政權，仍可以參選。

只是，民進黨仍未提名新竹市長參選人，似乎還未徵得較強人選，傳聞可能與時代力量黨主席王婉諭合作，廖子齊表示，有聽到地方的聲音，但是黨對黨的接觸還沒有；她認為，本土勢力必須團結，不應內耗，高虹安已經讓市民蒙羞，但利益仍讓藍白結合，甚至以片面資訊洗腦支持者，來博取廣泛型的信賴，但是這絕非人民所希望看到的。

