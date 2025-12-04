IN觀點／中煽反日轉焦點 張宏林轟藍營邏輯混亂又壞又笨
（總主筆李彥謀／專訪）中國與日本外交沒有降溫趨勢，高市早苗民意支持度75％，中國祭出經濟反制，凍結旅遊、取消航班、讓「福岡太妹」濱崎步一人唱獨腳戲，正當的國際外交不是這麼搞，到底中國在想什麼？公民監督國會聯盟（公督盟）執行長張宏林給出答案，中國要鼓動民族主義、仇日反日風潮，轉移內政民生不佳、經濟下滑的窘境。
中國煽動反日轉移內部焦點，國民黨邏輯嚴重混亂
張宏林接受《艾瑞克IN新聞》專訪時說，高市的「台灣有事，就是日本有事」說，台灣人真的要感謝日本，因為很多人懷疑，若中國對台武攻，美國究竟會不會來？也就是認知戰裡的疑美、反美論調；如今日本明確表示他會介入，一旦日本介入，與日本簽有「美日安保條約」的美國，會不會出兵，「一定會嘛！」
張宏林解釋，美日安保條約，就是當簽約的任何一方遭受敵國攻擊，亦等同對另一方宣戰，換句話說，中日開戰也好、中美開戰也罷，都會引起連鎖反應，更準確地說，中國打日本或美國，就等同對美日宣戰；張宏林說，更大的關鍵是，「北約」國家也都是如此，美國是北約成員國，他若與中共開戰，「很抱歉，整個北約都要跟中國開戰！」
對於藍白聯手封殺賴清德總統提出的8年1.25兆軍購預算，張宏林批評，「國民黨的邏輯多混亂，他說打不贏他，幹嘛要去對抗買武器，浪費，講得好，那當初八年抗戰，國民黨不是王八蛋嗎？當時就舉手投降，搞不好我們現在就拿日本的身分證了」；他直言，「國民黨因為沒有拿到政權，就去做違背常識的事，這樣就是壞，如果你說沒有、沒有，因為民進黨暴政，中共才是得政，那只能說你笨，又壞又笨。」
美對台軍售最怕機密外洩，世界民主國家幫台灣解套
「國民黨的邏輯錯亂，還體現在鄭麗文說共機繞台是保護台灣」，張宏林指出，最新的軍購案受到很多錯假訊息的影響，這同樣是中國認知戰的一部份，其實美國願意賣武器給台灣，他們更擔心的是，這些武器背後的精密技術外洩給中國，而美國願意承擔這種風險，表示他們真的非常重視台灣安全；再者，如果台灣沒有人才，軍力國力未達一定程度，撐不起這些先進武器，美國更不可能出售這些武器。
張宏林認為，中國是個文化古國，有豐富世界遺產與美食，只是現在被中共統治，內部問題很多，共產制度與極權政體對人類的傷害更是具體明顯；因此台灣要重新認定「新的中國與台灣的關係」，包括近來被提出的「舊金山和約」、「聯合國2758號決議文」等，世界民主國家都在為台灣的地位解套，台灣應該趕快跟上，因為台海並非是內政問題，而是國際問題。
「中共最是厲害的部分，就是用民主的制度來摧毀民主，用言論自由來摧毀言論自由」；張宏林說，中國可以用控制言論，讓你的議題全部下架，或是讓他要的某些議題大量宣傳，香港就是活生生的例子，中國不僅大量洗人口，連修改基本法，幾乎很多市民百姓、甚至學生，都避而不談，這已經不是過去我們熟知的香港了，當然，對民主派的大逮補、大清算都還在進行中。
中國正在香港洗人口，藍營修法用中配洗人口
中國對香港如此，而台灣的中國民黨則是配合中國，也打算在台灣洗人口，他們在立法院提案修改國籍法，讓中國配偶參政不必放棄原國籍，張宏林說，國民黨現在的樣子，就是打不贏民進黨，就搬共產黨過來，沒骨氣且下流，「真的是出賣台灣」，國民黨這次改選黨主席，就遇到介選問題，過去說是民進黨嚇唬人民，現在他們知道長期用抖音、小紅書的後果。
而藍委挺過大罷免後，續推「利中法案」、持續癱瘓憲法法庭，二修、三修財劃法錢挪地方，更阻擋行政院版財劃法進入討論；張宏林說，國民黨應該是放棄執政，朝「不執政之路」走了，因為有執政企圖的政黨，會顧慮到修法後對未來執政是否有利，「像我也反對官員反質詢」，但有像黃國昌那樣到要入人於罪嗎，這樣蔣萬安、侯友宜們，不知反質詢多少次了，希望國民黨與民眾黨的有識之士，「你們有權力反對民進黨，但至少讓你的政黨能正常一點。」
