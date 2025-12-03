IN觀點／停水照妖鏡揭市府失能 議員自嘲選咱有三小路用

（記者陳志仁／特稿）淡水區因淡北道路工程挖破自來水幹管，超過 6 萬戶連續多日停水，居民苦不堪言，從無法盥洗、煮飯，到商家營運停擺，彷彿倒退回「缺水焦慮」的年代；更諷刺的是，這不是天災而是百分之百的人禍，一場因工程管理鬆散、現場查核失靈、市府應變混亂，而造成的重大公務失能。

圖／淡水區因淡北道路工程挖破自來水幹管，超過 6 萬戶連續多日停水。（新北市政府工務局提供）

但比停水更讓淡水人心寒的，是新北市長侯友宜與團隊的應變態度，當居民已有三天等不到水，社區群組裡一則則互通「還沒來水」，當家庭主婦端著水桶在水車前苦等、當補習班和餐廳苦撐求生時，市長卻出現在歡樂耶誕城，與狗狗開心合照；市民怒問，「我們淡水不在新北市嗎？」

廣告 廣告

這場停水事件赤裸地呈現，新北市政府的危機管理能力正快速下滑，甚至已經「把失能當成日常！」侯友宜沒有第一時間站在現場、沒有展現應有的責任擔當；對照其他縣市首長面對重大民怨的果決態度，淡水居民只能更感到心涼的確定一件事，「這座城市被放生了。」

淡水居民紛紛湧入侯友宜臉書留言，「第四天沒水，市長人在哪？」、「颱風停班停課永遠沒有淡水份，沒水四天也沒有淡水份」、「現在是耶誕城比民心重要？」甚至有人怒嗆，「外面的雨比家中水龍頭還大！」這些留言背後指向同一件事，「淡水在市府心中永遠排在後面。」

淡水選出的立委洪孟楷也面臨質疑，停水第一時間，他不是要求新北市政府檢討工程管理、立即改善，而是把矛頭對準經濟部；但這起意外本就是市府工程單位管理不當所致，把責任往中央推，在居民眼中，只是另一場「卸責秀」，市府失能，地方民代卻忙著找藉口，民眾轟，「這不只是人禍，是巨型的失能人禍。

市府祭出的補償機制同樣惹議！民進黨新北市議員鄭宇恩痛批，市府竟要求受災民眾排隊補件、提供證明，「這不是補償，是二度傷害」，根本看不出市府站在人民那邊；鄭宇恩主張應直接發放「每戶至少 500 元定額補償」，另針對商家提供營業損失補助，而不是讓受害者再跑一次行政流程。

國民黨議員陳偉杰則一句重話，「選咱有三小路用？」強調意外災害本就可能發生在任何區域，但新北市政府對災民的尊重，不該取決於機率高低；此外，他更提案制定「新北市停水災害補助自治條例」，希望未來不再有人面臨「停水無援」的處境，並直言「祝反對的人永遠不要遇到停水」。

這起停水事件不只是一場工程意外，而是一面照妖鏡，照出市府管理鬆散、指揮混亂與首長的距離感，如果市府仍把責任推來推去、把失能當日常，不只淡水，整個新北都可能成為下個受害者！「市政不能散漫，安全不能僥倖，市長在關鍵時刻更不能神隱；這次停水是警訊，更是警鐘，市府還要繼續裝睡嗎？」

更多引新聞報導

IN觀點／天災或人禍？新北缺乏系統性坡地治理才是真風險

IN觀點／1萬元安慰！首長臉書搶快博聲量 犧牲行政專業

