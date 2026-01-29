IN觀點／張銘祐左批蔣萬安國家認同 右打黃國昌違國安法

（總主筆李彥謀／專訪）在民進黨前秘書長林右昌的建議下，張銘祐決定在台北市中正萬華區市議員黨內初選，以「台派戰鬥雞」的稱號，力拼出線；該選區還有資深議員劉耀仁、尋求連任的洪婉臻，另還有首次參選的前三立記者馬郁雯，再次爭取提名的康家瑋，5人角逐4個名額，選情緊張。

圖／「民主炒米粉」的橋段，由張銘祐、立委王義川及律師詹晉鑒親自下廚出菜。（張銘祐提供）

不是新人、沒有加權禮遇，黨內初選5搶4

張銘祐接受《媒角抵加》專訪時表示，自己大學畢業後到台北的第一份工作，就是擔任市議員顏聖冠的助理，選區就在萬華，那時就是擔任選民服務工作，因此有相當的地緣關係，對在地的經濟活動、人口結構、鄰里人脈等，都頗有交流；這次也是受到黨內派系「正國會」的建議，回到熟悉的故里，要和較偏本土的萬華、中正選民搏感情。

廣告 廣告

圖／民進黨籍張銘祐今（3）日正式宣布投入台北市中正、萬華區市議員的黨內初選，並提出「台派戰鬥雞」作為參選精神。（張銘祐臉書）

張銘祐說，其實中正區藍綠比為6：4，萬華區藍綠比是4：6，綜合之下的結果，這個選區並沒有想像中的綠，民進黨此次仍以保守的提名4席，希望先保底；現任者畢竟有知名度優勢，張銘祐因曾在2020年代表民進黨參選新店區立委，可惜高票落敗，卻也不再被視為「新人」，沒有民調加權禮遇，他說，「只能尊重制度，全力以赴」。

其實，過去幾次大型總統或市長選戰，藍綠在中正萬華區各有領先，議員方面，應選8席中，藍綠各半是多數情況；不過，在立委選舉，泛綠曾共推時代力量林昶佐而獲勝，2024年泛藍出現裂痕，由民進黨吳沛憶高奏凱歌。

林右昌、王義川助陣，砲打黃國昌違反國安法

張銘祐說，這次再參選，除了受到林右昌秘書長的鼓勵外；立委王義川也傾囊相授，告訴他說，「萬華是台北民主發軔地，獨派、台派選民不少，在大家都注重經營、服務、走中道、理性之際，要有人站出來為本土發聲，做台派的代言人，你要勇於承擔這個角色。」

圖／張銘祐諷刺反問，既然國民黨台北市長蔣萬安如此「國際型」，是否也能推薦其參選中國共產黨總書記。（張銘祐臉書）

張銘祐說，初選開打後不久，林右昌就問他，「你要有一個響亮的slogan，你是台派，也不怕紅藍統勢力，敢於和他們爭論，個性很鬥雞，那就叫台派戰鬥雞」；張銘祐說，有了「台派戰鬥雞」之後，跑行程變得如虎添翼，選民更容易記住他，自己前些天到中正區的廟宇參加活動，很多支持者不叫張銘祐，直接喊我「戰鬥雞」。

曾是三立、華視、現在仍是民視政治評論員的張銘祐，日前到台北地檢署告發立委黃國昌涉嫌違反國安法，因為他在立法院秘密會議一度帶走機密資料，那「消失的42秒」成為關鍵；張銘祐說，黃國昌喜歡談法律，那我們就用法律對付他。

再者，他還提到一個重點，黃國昌離開會議室後有2位助理陪同，但被國防部官員追回來時，卻有3位助理，這些都是疑點，若沒有手腳不乾淨，「軍購條例草案」怎麼可能幾天內寫好？且第一條就抄漏字，貽笑大方，這是一位法學博士能犯的錯嗎？

賈永婕比下蔣萬安，批蔣萬安就是馬英九翻版

回到台北市政，張銘祐指出，「台北101」董事長賈永婕請來世界知名攀岩高手艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold），成功行銷台北與台灣，對比之下，蔣萬安市長只想與中國上海「雙城論壇」，成為「一中」背板，還招來解放軍圍台；這次藍營除了急著搶功，還酸溜溜說賈永婕可以選台北市長，會超越賴清德，他批評，「那蔣萬安也可以去選中國國家主席了。

張銘祐說，如果自己有機會初選成功，甚至當選議員，他會問蔣萬安，「台灣是不是你的家？」因為蔣萬安在中國說一套，在台灣又說一套，簡直是馬英九翻版，他們的國家認同都有問題。

有人說，萬華算是台北市行政區較落後的地方；張銘祐說，自己很重視生命安全，未來希望能全面針對中正萬華老屋健檢，等市府都更太久了，應該先把偏危的建築做補強。

對於遊民、流鶯的問題，他認為，這些都不能以強制手段處理，必須予以輔導，其實有許多配套措施可以協助，「站壁」的比較多是外配，都是社會底層的人們；中正萬華有許多史跡與文化，龍山寺香火鼎盛，他說，「自己有義務讓這裡再現榮光」。

更多引新聞報導

IN觀點／黃國昌挾帶機密資料？李坤城批藍白阻軍購審查

IN觀點／黃國昌收割失敗 戴瑋姍：人工生殖法如潘朵拉盒

