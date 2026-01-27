IN觀點／春節倒垃圾眉角多 一句謝謝對清潔隊員最暖心

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（記者李書璇／專訪）農曆年將近，家家戶戶忙著除舊佈新，垃圾量也跟著大幅增加，為讓市民安心迎新年，新北市政府環保局提前部署春節清運作業；環保局主任秘書許銘志在《媒角抵加》的節目中提醒，過年倒垃圾其實有不少「眉角」，只要多留意細節，不僅自己方便，也能讓清潔隊員工作更安全。

圖／新北市政府環保局提前部署春節清運作業，一句真心的「謝謝」，是對清潔隊員最實際、也最溫暖的肯定。（新北市政府環保局提供）

不少民眾習慣在過年前後倒垃圾時，順手給清潔隊員紅包或禮盒，認為能分享喜氣、表達感謝；對此，許銘志明確表示，紅包與禮品一律不行，反而會造成清潔隊員的行政困擾，最後仍須交由政風單位處理，再三的強調，一句真心的「謝謝」，才是對清潔隊員最實際、也最溫暖的肯定。

廣告 廣告

圖／新北市平時即提供大型家具預約的清運服務，民眾可透過電話或網路事先登記。（新北市政府環保局提供）

隨著年前大掃除進入高峰，不少家庭需要丟棄大型的家具；許銘志指出，新北市平時即提供大型家具預約的清運服務，民眾可透過電話或網路事先登記，同時為因應春節前的清運需求，提醒若希望在過年前完成清運，請於2月6日前，撥打0800-010-857或各區清潔隊完成預約，否則將安排於年後處理。

許銘志也特別強調，「預約丟什麼，就只能丟那些」，切勿臨時「加碼」；若未依預約內容丟棄，不僅可能因車輛的空間不足無法清運，未預約就丟棄大型家具的行為，也可能被認定為亂丟垃圾，最高可處新台幣六千元的罰鍰。

至於市民最關心的春節垃圾清運時間，許銘志說明，除夕當天清潔隊將加班收運至傍晚六點；而初一至初三，則是清潔隊員全年唯一的連續假期，呼籲民眾多利用「新北垃圾車」App或官方網站查詢即時動態，提早規劃倒垃圾的時間，讓清潔隊員也能準時回家團圓。

若不慎錯過垃圾車，新北市於春節期間仍設有超過七十處定時定點的收運站，初一至初三持續提供服務；不過，許銘志也提醒，這些定點並非二十四小時開放，曾發生民眾深夜翻牆丟垃圾而遭移送法辦的案例，呼籲市民務必事先查詢開放的時段並配合規定。

除了時間安排，垃圾內容的安全性同樣重要；許銘志指出，未完全熄滅的香灰、瓦斯罐、噴霧罐、壓縮氣體鋼瓶及打火機，都是垃圾車起火的高風險物品，過去甚至曾發生垃圾車行進間冒煙、差點釀成事故的情形。

許銘志提醒，香灰務必完全冷卻，並灑水後再包妥丟棄；各類壓縮瓶罐則應確實排空氣體，並以透明塑膠袋單獨交給資源回收車，才能降低清運過程中的風險，確保第一線人員安全。

針對民眾常在大掃除時遇到「不知道怎麼分類」的困擾，許銘志也分享，他以常見拖把為例，若為金屬柄搭配布製拖把頭，其實可拆開分類丟棄，布製拖把頭屬一般垃圾，須使用專用垃圾袋，金屬柄則屬可回收物，可交給資源回收車或送至定時定點回收站；各類物品處理方式，詳情請至「回收物品易查通」查詢。

許銘志最後提醒，若對垃圾的分類仍有疑問，可向定點回收站的清潔隊員請教，但不建議在垃圾車沿線收運時拉著隊員詢問，以免影響後方民眾倒垃圾；只要市民多一分配合與理解，就能讓春節清運更順暢，也讓所有人都能平安過好年。

更多引新聞報導

IN觀點／不敢舉手的原民孩子 林瑋茜讓文化在城市落腳

IN觀點／MIT不一定真台製 新北揭洗產地最高罰30萬

