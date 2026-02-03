IN觀點／春節旅遊攻略 楊宗珉推新北三路線山海一次玩

（記者李書璇／專訪）農曆年節將近，吃完大魚大肉，該到哪裡走走消耗熱量、轉換心情？新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉在《媒角抵加》節目中分享，新北市其實就是過年出遊的最佳選擇，從藝術、人文到山海鐵道，新舊兼具、路線好規劃，還能善用大眾運輸避開塞車人潮，用更輕鬆的方式玩遍山海城。

圖／楊宗珉推薦去年四月正式開幕的新北美術館，美術館以「蘆葦」為建築意象，外型本身就像一件大型藝術品。（新北市政府文化局提供）

楊宗珉首先推薦去年四月正式開幕的新北美術館，美術館以「蘆葦」為建築意象，外型本身就像一件大型藝術品，吸引不少民眾前往拍照打卡，除欣賞展覽外，也可順遊鄰近的鶯歌陶瓷博物館與鶯歌老街，體驗拉胚與手作陶藝，為旅程增添互動樂趣；楊宗珉也預告，三鶯捷運線預計於今年三、四月間通車，未來從捷運站步行即可抵達美術館，交通將更加便利。

第二條推薦路線為淡水、八里河岸風景線；楊宗珉表示，隨著淡江大橋預計於今年五月通行，未來淡水與八里間往返將更為順暢，在正式通車前，民眾不妨先來走春，到淡水老街、小白宮、海關碼頭漫步，或到八里左岸喝咖啡、賞夕陽，感受河岸慢活氛圍，若時間充裕，也可順遊十三行博物館，認識史前文化，從白天一路玩到日落，行程相當豐富。

圖／中和烘爐地。（新北旅客臉書）

不過，淡水、鶯歌等地向來是「塞車熱點」，談到交通撇步，楊宗珉分享「停車＋捷運」的聰明玩法，建議民眾不必硬開車直達景點，可先在捷運沿線尋找停車場，再轉乘捷運或公車進入熱門區域，不僅省時，也能降低塞車壓力；他笑說，這套經驗正是多年舉辦新北歡樂耶誕城等大型活動所累積而來，「換個方式移動，看風景的角度也會不一樣」。

圖／碧潭和美步道。（新北旅客臉書）

第三個走春推薦景點，則是位於瑞芳、猴硐一帶的瑞三整煤廠；楊宗珉指出，許多民眾談到礦業文化，往往只想到礦坑，但瑞三整煤廠完整呈現煤礦從開採、選洗到分類的過程，是認識台灣煤礦產業不可或缺的一環，尤其二期工程預計今年七月完工，屆時將能更完整展現礦業歷史脈絡，並可結合平溪線鐵道，規劃站站下車、看瀑布、走古道的深度小旅行。

力推「青春山海線」

楊宗珉表示，沿著八里至貢寮的海岸線規劃雙層巴士遊程，讓旅客能邊搭車邊欣賞海景，在定點下車探索景點，打造半日或一日的輕旅行；相較台北市以都市旅遊為主的雙層巴士，新北市則讓旅客看見美不勝收的山海景緻，未來也希望透過觀光交通整合，吸引更多人走進新北、慢慢玩新北。

圖／新北市青春山海線「深澳鐵道自行車」是全台唯一可同時欣賞山海美景的鐵道自行車道。（新北市政府觀光旅遊局提供）

談到過年氣氛，楊宗珉特別介紹平溪天燈節與九份紅燈籠祭，平溪支線近年吸引大量國際旅客，「十分、平溪這條線非常多外國朋友，大家都想體驗放天燈」，官方活動在平溪國中與十分廣場舉行，不論平日假日都熱鬧非凡；另外，楊宗珉以「新北好湯」為主題，串起金山萬里、烏來、淡水到貢寮的溫泉帶，「其實這一條地質脈絡上都有溫泉脈，貢寮甚至還有海底溫泉。」

