IN觀點／李友宜退黨掀反昌潮 謝立功促鄭麗文退親中框架

（總主筆李彥謀／專訪）李友宜突然退出民眾黨，讓黨主席黃國昌的「四大金釵」之一周曉芸，撿到參選新北市三重蘆洲議員的入門票，也掀開黨內「反昌」的砲角；黃國昌是否成為政黨關燈手，引起政壇議論，他率團訪日無建樹，與柯文哲合體直播似也未加分，2年條款將屆，他說不定還會成為階下囚。

黃國昌鍾愛五金釵，保密條款壓垮李友宜

民眾黨前秘書長謝立功接受《艾瑞克IN新聞》專訪時指出，黃國昌在「提名辦法」中的「保密條款」，是壓死的最後一根稻草，即初選以民調決勝負，不論勝負方都不能對外公開，否則違反規定；李友宜應該是對遊戲規則沒信心，而不是對自己的選情沒信心，畢竟若對手「做手腳」，是沒有辦法翻盤或申訴的。

謝立功說，李友宜從2024年立委選後，就持續在地方經營，與許多人落選後就離開不同，而她經營基層也常獲得民眾好評與肯定，由她繼續角逐也屬合理，不過當李友宜看著黨主席帶著一位主任跑地方尋求支持，自己像個局外人，心情可想而知；謝立功說，黨內究竟有沒有一套遊戲規則，還是因人、因地設事，黨內高層有必要對外講清楚。

民眾黨對於2026地方選舉的布局，「柯文哲應該要出來講點話了」，謝立功認為，交保後的他，開始有些動作，如果他願意到中南部經營，不論台南或高雄，都是以後藍白協調的籌碼；謝立功指出，像張啟楷表態參選嘉義市、麥玉珍想選台中市長、陳琬惠要角逐宜蘭縣長，勇於表態是好事，此時黨的戰略就很重要，桃園也是，不過黃國昌、柯文哲近來也未聽聞與黨內人士交換意見，包括謝立功亦然。

人才庫枯竭，謝立功著急喊話黃國昌

事實上，這次黃國昌訪日虎頭蛇尾，想見的人見不到，就有人想到民眾黨知日派的謝明珠，謝立功說，國際外交方面，美國排第一，對日關係也很重要，若與歐盟有互動會有加分；甚至與對岸中共也可以保持傳話或對話管道，即使與港澳互動仍不能偏廢，這時候黨內的人才就很重要。

換言之，「黨要同時培養選舉人才、外交人才、執政人才等等，還有幕僚，很多不在核心的同志看了會著急」，謝立功向黃國昌喊話建議。

一項網路調查顯示，國民黨主席鄭麗文的聲量僅剩一成，讓謝立功也感到驚訝，是否顯示鄭麗文的兩岸路線出事了，而民眾黨能否接收或填補淺藍的區塊？謝立功表示，許多人對鄭麗文「傾中路線」確實有疑慮，如果民意真的是這樣，鄭麗文就要趕快調整、調整、再調整。

不過還傳出明年春節後，鄭麗文會與中國國家主席習近平「習鄭會」；謝立功說，過去有過馬習會、洪習會，所以有鄭習會也不至於突兀，大家用「政黨交流」的角度，重點還是鄭麗文身上，她對於國民黨兩岸政策、目標為何，還是要對外說清楚，尤其是「中國人」的問題。

民進黨恐共症禁小紅書？國民黨恐貪症提除罪化？

至於民進黨政府祭出禁止小紅書，似乎藍營越向中國傾斜，綠營則向保守主義靠攏？謝立功認為，小紅書、抖音，許多東西是中共統戰的工具，其言論管制也比台灣嚴格，如果我們用他們的做法來複製，也有可能失去民主國家的優勢，何況，詐騙網站或軟體還有臉書、IG、甚至line，要如何面面俱到，因此政策在形成之前，與人民溝通的過程就很重要，重要的是解除心理層面的疙瘩。

有人批評民進黨是患了恐共症，也有人揶揄國民黨得了恐貪症，急欲想讓「助理費」除罪化，甚至焦點就是為了搶救顏寬恆；具有肅貪防治專業的謝立功指出，大家怕的是民代拿了這些錢，卻不按照制度使用，淪入私人口袋，而修法過程顯然不夠嚴謹，過於急切，公共政策仍必須經過周密的討論。

其實，立委每月薪資近20萬，還有各種補助，出國、健檢、文具費，還有延會與臨時會的出席費，也有地方議員坦言經費確實不夠，才會在助理費上動腦筋；不過，每位民代基準點都一樣，只是這次藍營想要「除罪」的痕跡太清晰，連黃國昌也不敢挺下去。

