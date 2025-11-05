IN觀點／民進黨價值崩壞？徵召蘇巧慧再掀權貴政治

（記者陳志仁／特稿）民進黨選對會今（5）日決議，將建議中執會徵召現任立委蘇巧慧代表黨角逐2026年新北市長，此舉不僅打破民進黨歷來未提名「無政務官或地方首長資歷」直接挑戰新北市長的慣例，也坐實外界對「蘇系視新北為禁臠」的揣測，綠營「反權貴、反世襲」的大旗，是否已悄悄迷失方向？

蘇巧慧首度踏入政壇，是在2015年空降新北市第五選區立委選舉，從政以來始終難擺脫「靠爸族」、「政二代」的標籤，雖不否認其個人努力與能力，然父親蘇貞昌長年在新北深耕的政商網絡和強勢布局，讓她的政治道路顯得過於平順；此次徵召案，再度凸顯政治家族在民進黨內難以撼動的盤根錯節，也讓新北市被視為蘇系勢力延伸地盤的質疑更趨鮮明。

諷刺的是，民進黨沒收初選的方式，完全繞過民主程序決定人選，讓支持者如何信服？相較於過去痛批國民黨推出連勝文參選台北市長，稱其為「特權後代、裙帶政權」，如今民進黨卻毫不猶豫地擁抱同樣具備強大家族背景的蘇巧慧，曾經的「是非標準」彷彿瞬間走鐘。

回顧2014年的新北市長選戰，「水牛伯」游錫堃以些微24528票之差惜敗氣勢如虹的朱立倫，當時新北幾近翻盤，也證明綠營若真心整合、提名合適人選，勝選絕非夢想；如今民進黨在新北市長的布局，不是從公共治理或開拓票源的角度出發，選對會選擇徵召蘇巧慧，究竟是戰略選擇，還是派系政治的勝利？

這次徵召案，不僅基層黨員與支持者的聲音再次被忽視，「沒收民意、只為派系」已成當前民進黨在山頭林立下的宿命，讓「民主進步」黨再次被扣上政治世襲的帽子；黨中央或許會辯稱，這是推動女性參政的成果，但蘇巧慧的崛起方式，並未讓人看到性別平權的突破，反而加深外界對裙帶政治的刻板印象。

民進黨一再質疑國民黨「權貴接班」、當年痛批代表國民黨角逐台北市長的連勝文，將其塑造成脫離民意的「權貴象徵」，如今卻用同一把尺抬高蘇巧慧，難道這就是「進步價值」的體現？值得全黨警惕；徵召蘇巧慧，絕非一場「接棒與創新」的政壇舞台劇，而是民進黨價值自我消耗的縮影，值得黨中央深思？

民進黨若真要邁向成熟制度政黨，就應回歸程序正義與制度價值，開放競爭，而非以派系利益為由，將「權貴政治」披上「世代傳承」的外衣；打破慣例提名蘇巧慧看似一次勇敢的賭注，卻很可能是民進黨價值理念的又一次自我矮化，「最後，民意終將用選票給予最直接的審判！」

