IN觀點／無新人加權加持 吳昇翰八年基層拚議員初選

（總主筆李彥謀／專訪）「吳昇翰」這個名字，對外界來說比較陌生，但若提到立委吳琪銘，就有很多人知道，就是把立委當里長做的那位民代；2016年，吳琪銘首次當選立委，就把剛年滿20歲的小兒子吳昇翰、「下放」到三峽跑基層、做選民服務，而不是到立法院吹冷氣當國會助理，8年後，吳昇翰正式站上檯面，要爭取民進黨的議員初選。

圖／吳琪銘首次當選立委，就把剛年滿20歲的小兒子吳昇翰、「下放」到三峽跑基層、做選民服務。（吳昇翰臉書）

沒有新人加權優勢，在地方基層磨練8年

吳昇翰接受《媒角抵加》專訪時說，「政二代」這個招牌確實很有壓力，有人會覺得承接爸爸吳琪銘的基礎，先天上就有優勢；也有人會比較，兒子有沒有比老爸更努力？由於吳琪銘仍是現任立委，如果吳昇翰通過黨內初選，進而參加大選，是否全被吳家「一手包」？吳昇翰說，這次他的競選口號就是「交棒」，也就是說，其父吳琪銘有打算在2028年把機會讓給其他綠營優秀年輕人了。

圖／吳昇翰說，這次他的競選口號就是「交棒」，也就是說，其父吳琪銘有打算在2028年把機會讓給其他綠營優秀年輕人了。（吳昇翰臉書）

土城、樹林、三峽、鶯歌四個行政區，簡稱「土樹三鶯」，藍綠在此勢均力敵，民進黨現任議員林銘仁、卓冠廷、廖宜琨、彭一書，都要爭取連任，加上吳昇翰，5人要搶4席；重點是，因為吳昇翰是「政二代」，依黨內規定，沒有「新人」加權優勢，完全得依靠過去累積的問政與口碑來突圍。

土樹三鶯，其中土城鄰接板橋，樹林緊鄰新莊，鶯歌靠近桃園，是所謂次衛星城市，人口較多，也相對熱鬧，然而三峽幅員廣闊，有文教區的台北大學、中科院光武園區，也有遠近馳名的三峽老街，還有著名的熊空、滿月圓、大板根等風景區，以及香火鼎盛的行修宮、天后宮等；吳昇翰被老爸派到這裡歷練，「上山下海」的日子，與現今多數年輕人在大都會的生活，有著天壤之別。

三峽遇真愛永結一生，年輕奶爸關切幼兒議題

吳昇翰說，自己的個性比較外向，喜歡與人交流，另外，從小看爸爸常常在處理地方事情，解決疑難雜症，自然而然耳熟能詳，那種有人來請託、提議，或批評，都是我們生活的一部分；至於到三峽，自己也沒想太多，就是看爸爸哪裡缺人，就派我去那裡，也很幸運，也是緣分，就在三峽遇到了真愛，就結婚了，也有一個可愛的孩子。

吳昇翰說，因為升格當爸爸，會比較關切幼兒議題，他認為新北的公托機構還是偏少，希望未來能督促市府增設公托中心，硬體設施可以先從學校的閒置空間著手，師資方面也要同步規劃增加人力。

在三峽蹲點8年，吳昇翰說，最常接獲的選服案，大多是道路交通問題，畢竟三峽多山，若有天災豪雨，山區道路很容易受阻，因此自己常常需要請託市府相關單位做會勘，補強道路；再者，三峽居民相對收入不如都會區，他印象最深刻的是，協助一位居民辦理親人喪葬，並為他媒合了慈善機構，獲得愛心捐款，度過生活難關。

主張新北大巨蛋落腳樹林，交通便捷是主因

吳昇翰喜歡打籃球，身材雖不高大，體格卻頗壯碩，對於市府可能在淡水與新莊則一興建大巨蛋；吳昇翰說，以地理位置而言，樹林是較優越，特別交通的便捷性與疏散，他認為，區域均衡發展都很重要，在樹林建大巨蛋，相關配套一定要先做好，這裡有台鐵、捷運樹林線正在施工，未來串連北市萬華、中和到土城，尤其是大巨蛋要兼顧永續發展，避免當年台北市大巨蛋延宕多年的惡夢。

吳昇翰說，自己從小並沒想過有朝一日會步入政壇，身為政二代，他頗為自豪，更以父親吳琪銘為榮，認為「政二代」不是負擔，因為所有的機會，都必須經過選民檢驗，沒有僥倖；他看著父親的背影長大，「現在我是吳琪銘的兒子，未來要讓大家說他（吳琪銘）是吳昇翰的爸爸。」

