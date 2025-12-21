IN觀點／父親光環難撐局 蘇巧慧新北選戰硬仗正面臨考驗

（記者陳志仁／特稿）美國職棒大聯盟的「星二代」從來不是保證班，姓氏只能換來關注，真正能否站穩舞台，終究取決於實力；這個邏輯，放在2026年新北市長選戰，同樣殘酷而現實，當各黨人選逐漸浮上檯面，誰是真正的大聯盟等級，誰還停留在3A、2A等待升級，選民的眼睛比任何政黨都來得誠實。

攤開目前檯面上的名字，國民黨新北市副市長劉和然、民眾黨主席黃國昌及民進黨提名的立委蘇巧慧，無論行政歷練、地方掌控力或跨派系整合能力，仍屬「待驗證」層級；反觀台北市副市長李四川，長期穩定的行政評價與民調支持，已被視為具備「即戰力」的大聯盟選手，這樣的落差，並非宣傳能輕易彌補。

圖／台北市副市長李四川長期穩定的行政評價與民調支持，已被視為具備「即戰力」的大聯盟選手。（李四川臉書）

民進黨此番提名蘇巧慧，最棘手的不是藍白夾擊，而是她始終無法迴避的「政二代」標籤，前行政院長的父親蘇貞昌，在台灣民主史上的地位，確實為她打開政治之門，卻也在選戰中形成高壓光環；問題在於，這份光環早已被反覆消費，當政治世家紅利逐年遞減，選民對「血統政治」的耐心，早已逼近臨界點。

圖／民進黨此番提名蘇巧慧，最棘手的不是藍白夾擊，而是她始終無法迴避的「政二代」標籤。（蘇巧慧臉書）

更關鍵的是，蘇巧慧至今仍未成功說服外界，她的政治價值究竟來自何處，立委的資歷固然存在，但對新北市這個全國最大、結構最複雜的直轄市而言，光有問政的表現，並不足以說服選民交出市政的重任；若競選論述仍頻繁借重父親過往政績，不僅無法加分，反而強化「接班而非接力」的負面想像。

黨內人士私下直言，蘇巧慧之所以能在選對會中相對順利出線，並非全面共識，而是派系盤算下的結果，正國會代表考量高雄、台南市等關鍵戰區的布局，選擇對新北市長這一局保持低調，形同默許放行；然而，提名不等於全力輔選，未來黨中央是否願意投入等量的資源，仍存在高度不確定性。

地方政壇對蘇巧慧的觀察更為直接，基層人士指出，她在拜會過程中，若頻頻訴諸蘇貞昌過往貢獻，容易被解讀為「討人情」而非談治理，而互動對象多集中於友好陣營，也加深了距離感；在地方政治現場，姿態往往比口號更重要，若無法放下身段、主動面對雜音與質疑，很難累積真正的選戰動能。

政壇人士強調，新北市長選戰從來不是單點突破，而是一場長期消耗戰，本質上是一場「誰能跨過同溫層」的競賽，對蘇巧慧而言，最大的敵人不是對手，而是「永遠站在父親背後」的既定印象；當藍白陣營持續放大「政二代」質疑，她若無法提出足以翻轉敘事的治理藍圖，只會被動挨打。

選戰終局不會因姓氏而改寫，能否從3A升上大聯盟，關鍵不在出身，而在能否承受更高強度的檢驗，擺脫政二代框架；對蘇巧慧來說，新北市的百里侯之爭，這不只是一場選舉，而是一場證明自己是否真的「不用再靠父親」的政治硬仗。

