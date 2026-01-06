IN觀點／生態治理到親子樂園 宋德仁揭新北水域成功關鍵

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（記者李書璇／專訪）假日親子出遊何處去？位於三重的新北大都會公園「熊猴森樂園」，2025年吸引超過3,575萬人次造訪，成為全台最熱門公園，甚至各縣市政府前來取經；新北市政府水利局長宋德仁表示，新北人口密集、腹地有限，反而激發創意，善用河濱高灘地，打造兼顧防洪與休憩的公共空間。

圖／三重區新北大都會公園「熊猴森樂園」。（新北水漾臉書）

讓市民「有地方去、也願意來」

宋德仁接受《艾瑞克IN新聞》專訪時指出，熊猴森樂園規劃超過百項遊具，從滑索、攀爬設施到親子共融遊戲區一應俱全，不僅孩子能盡情放電，大人也能在遊憩過程中重拾童心；他笑說，假日時常看到年輕父母在草地野餐、看書，孩子則從早玩到晚仍精力充沛，真正實現老少咸宜的公共休憩場域。

宋德仁直指，為提升熊猴森樂園整體的遊園體驗，園區周邊也引進餐車的服務，滿足民眾遊憩與用餐的需求，兼顧便利性與彈性；不過，宋德仁也特別強調，河濱公園所有「好玩」設施的設計與配置，皆須以防洪安全為最高的原則，不能影響行水的功能。

宋德仁說明，一旦發布陸上的颱風警報，河濱高灘地所有的設施，必須在四小時內完成全面撤離，因此市府在規劃的階段，即同步考量快速拆卸與管理的機制，確保休憩的功能與防災需求能並行不悖；同時呼籲民眾多利用捷運、公車等大眾運輸工具前往河濱公園，減少停車需求，維持良好的使用品質。

談及新北市整體水環境的建設成果，宋德仁直言，「現在住在新北市，其實真的蠻幸福的」；更以民眾最有感的汙水下水道建設為例，新北市汙水處理率已達72%，接管戶數突破127萬戶，不僅居全國第一，成長速度也明顯領先其他的縣市，每年平均新增約6萬戶，持續改善居住環境與生活的品質。

40年未曾出現的「毛蟹洄游」景象

水利建設的長期投入，也讓都市生態逐步復甦；宋德仁以碧潭堰改善為例，碧潭堰施工期間在國立清華大學生命科學系曾晴賢教授的指導下，不僅打造長約132公尺的新店溪最大魚道，更設置了全國最大的魚道觀察窗，引入國內首見AI智慧魚類辨識系統，目前觀測有33種魚類及2種蝦蟹類。

圖／新北市政府水利局（含高灘處）勇奪8座「2025 #國家卓越建設獎。（宋德仁臉書）

榮獲「大禹獎」肯定的宋德仁說，從水下監視攝影機記錄到滿滿的大魚準備游入魚道的畫面，已記錄到5、60多種過去難以溯河的魚類，隨著香魚的洄游，鯉魚、草魚、大頭鰱的現蹤，這代表「水變乾淨了，生命自然會回來」；甚至觀察到近40年未曾出現的「毛蟹洄游」景象，成為都會區難得一見的生態畫面。

宋德仁補充，過去防汛工作常因資訊零散、回報延遲，影響決策判斷，如今透過「智慧防汛系統」，將繁複的防汛工作濃縮進一支手機，能讓防汛工作從「被動救災」轉為「主動應變」；運用AI與大數據即時監測、預警與指揮，讓整體反應時間比以往提早至少2小時，大幅降低災損風險，全面提升防災效率。

從地下汙水系統、防汛科技、河濱公園營造到生態復育，新北市水環境建設逐步翻轉過往「灰色河川」的刻板印象；宋德仁坦言，隨著成果被看見，新北市各區的議員與其他縣市首長陸續前來交流取經，雖然壓力不小，但只要市民實際感受到改變，「這些努力就值得持續下去」。

