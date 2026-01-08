IN觀點／美國跨境抓馬杜洛 謝立功：柯文哲重出江湖
（總主筆李彥謀／專訪）美國川普政府活捉委內瑞拉總統馬杜洛，世界為之「震動」，因為美軍不但跨境抓人，還能在不引發戰爭或衝突的情況下，「旱地拔蔥」帶走馬杜洛夫婦；此舉招致各方議論，即使西方國家如法國、挪威也反對，英國、義大利、日本等都認為應遵守國際法，台灣政府立場低調，但在野黨國民黨、民眾黨都不支持美國。
美軍聯合作戰確實不簡單，朝野應該審查軍購案
民進黨前秘書長謝立功接受《艾瑞克IN新聞》專訪時回應說，美方特別提到DEA（緝毒）這個單位，也就是馬杜洛涉及毒品犯罪，還有說也涉入國際洗錢、恐怖主義、槍枝等等；這些或許都是原因，也用來包裝例如石油的經濟資源，或是不能有美國「後院」失火疑慮。
事實上，「很多人對川普越過國際法的行為，是有意見的，如果馬杜洛真的天怒人怨，國際上仍要有一套程序正義，否則就變成比誰的拳頭大」；謝立功說，套一句學國際法的人常講的：「International Law is weak law」。
然而，從逮捕馬杜洛事件可以看到，美國所展示出來的武器、情報、聯合作戰，不只軍方，許多部門可以迅雷不及掩耳共同執行任務，「老實說真的不簡單。」
「也許國內有人會認為，美國真有能力，我們依靠美國是對的」，謝立功說，國防還是要靠自己，適當的國防力量會產生嚇阻作用，因此適度的增加國防預算是有必要的；現在軍購條例卡關，謝立功認同柯文哲所說「不該一味杯葛，也該是坐下來談的時候」，在野陣營不要完全杯葛，執政黨也不能鴨霸，必須全數通過，否則就是通敵通匪，「大家就不要互相演戲，該真誠協商、審查了。」
柯文哲已經復出，綠白合非不可能
民眾黨前主席柯文哲說，「這就是大國政治…，美國在指責中國時，也該看看自己的行為」；此外，他也帶著立委陳昭姿，為了人工生殖法的立法，拜會各黨團，其動作頻頻，是否宣告復出？
謝立功說，「柯文哲已經復出了啊！」他也被解除限制居住，所以可以四處活動一下，「柯文哲算是以這個法案做試金石，看看有沒有合作的可能，未來在立法院也不一定都是與藍合作」；只是現任主席是黃國昌，他心裡做何感想？
謝立功認為，黃國昌的立委任期到2月1日，柯文哲則被釋放出來，很多支持者會同情他；再者，黃國昌比較關注的區域是北部，柯文哲也開始跑中南部，等於有點分工的意味，「柯黃應該好好搭配，協調分工，因為要參選地方民代的新人，有必要由柯黃帶著去拜會基層或是大老。」
民眾黨遇「脫北潮」，黃國昌將迎司法調查
然而，民眾黨不論黨內還是支持者，仍陸續發生「脫北潮」，謝立功表示，有些人加入、支持民眾黨，有些人離開、不再支持，兩者抵銷，等於民眾黨還是沒有擴大；「黨中央有必要重視中間選民的力量，黨內初選機制的公平性一定要兼顧，最重要的是，選舉不能只仰賴空軍，陸軍也一定要，否則到2028立委單一選區，民眾黨就不用玩了。」
問題是，2月1日辭卸立委的黃國昌，恐怕要面臨司法的調查，包括疑似收賄罪、違反個資法、刑法等，被約談、調查恐在所難免，而他對新北市長也敲鑼打鼓，屆時如何與柯文哲分工？謝立功表示，就檢調的立場，一定會查黃國昌，而且會借鏡高虹安的助理費案，在調查取證會更嚴謹，黃國昌雖然是學法律的，但是在司法的每一個環節，都不能輕忽，「相信黃國昌已經在組最強的律師團隊了。」
