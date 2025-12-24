IN觀點／藍白程序封殺法案 張宏林批實質審查癱瘓憲政

（總主筆李彥謀／專訪）2025年快翻頁了，2026年國家總預算還沒交付立法院委員會審查，就是所謂的「付委」，國民黨與民眾黨複製扁政府時代的模式，在程序委員會直接閹割議案，軍購案、院版財劃法皆如是；公民監督國會聯盟（公督盟）執行長張宏林說，程序委員會應該是「形式審查」單位，現在藍白以多數來做實質審查，把他們不喜歡的法案槓掉，非常惡劣。

圖／公督盟執行長張宏林指出，藍白有的修法方向是對的，但內容卻修壞了，變成了惡法。（艾瑞克IN新聞資料照）

程序委員會是形式審，藍白變本加厲實質審

張宏林接受《艾瑞克IN新聞》專訪時指出，國民黨立委在審查總預算的關鍵時刻，跑到中國去，而不是先向台灣的人民報告負責，難怪國人會生氣，也難怪會被扣上紅帽；即使立法院延會到明年1月底，但是在一個月的時間內，立委能有什麼樣的審查品質，就可想而知。

「國眾兩黨惡劣之處還在於，程序委員會的討論資料，不會公開上網，所以若擋掉一位立委辛苦草擬的法案，外界是看不到的」；張宏林認為，不付委很惡劣，要擋至少在一讀會時擋，藍白比過去變本加厲，持續在程序委員會對付執政黨。

張宏林表示，不論憲法是五權還是三權，權利是互相合作，也互相制衡，今天藍白立了惡法，執政黨不副署，司法權也判定立法院違憲等，看似陷入憲政僵局，但若樂觀看待，就是朝野都把憲政按鈕都試過一遍，發現遇到僵局了，那有沒有解決的辦法？也可以測試彼此間的制衡力道夠不夠，比如說，加入國會調查權能否箝制行政部門等？他坦言，「國、眾兩黨的修法，有些是對的方向，但是修惡了。」

藍白作繭自縛，竟然把制衡權都癱瘓掉

「本土派喜歡講毀憲亂政，就是說現在的憲政不能正常運作，其次是司法體制，如果也無法運作，人民遇到糾紛，誰來仲裁？」張宏林直指，從憲政的紛爭，可以去找出有沒有憲政bug，就像藍白提出彈劾總統與閣揆瀆職，這是監察院的職權，這麼做就是「法盲」，反制閣揆不副署的機制就是「倒閣」。

張宏林表示，要做為立法者，雖然不一定要有法律背景，但至少要了解古今法律的脈絡，外界常說哪個案子判得奇怪，又是恐龍法官的問題…；但其實有的法規，是因為有「恐龍法條」，是我們國家的立委，以他們的水準訂出的恐龍法條，法官就只能依照法條來審判。

只是，國民黨常說「惡法亦法」，張宏林比喻，若立法院立了一個法，只要立委看中的房子，都可以納為己有，請問人民接受嗎？這就是惡法，但也是一部法啊，問題是他侵害到人民的權利，而憲法上保障人民的財產與居住權，現在總統行使全力要處理僵局；但有人又先詆毀賴清德總統的公信力，那麼後續可能做救濟的，就是監察院，然而，藍白也把監察院癱瘓掉了。

掌握多數民意的藍白怕國會重新改選？

再者，憲法法庭可以針對人民在法律間的紛爭，做釋字解釋，問題是，也被藍白癱瘓掉；張宏林說，換句話說，國民黨與民眾黨，把所有僵局的解決機制全癱瘓掉，反而是行政院長卓榮泰不副署「惡法」，讓憲訴法被判違憲，憲法法庭重新開張，如果藍白認為大法官的解釋違憲，則應該勇敢的倒閣，再由總統解散國會、甚至罷免總統，如果藍白認為握有台灣多數民意，根本不必害怕重新改選國會甚至總統。

張宏林憂心地說，國內的政治紛爭、憲政僵局，最後還是比較好處理，比較怕的是中國的勢力在此時趁虛而入；尤其是製造假訊息、認知戰，去扭曲、攻擊我們的憲法、司法，甚至個別的政治人物或法官等，讓人民陷入互不信任。

張宏林認為，國人還是要理解民主自由與共產威權的差異性，香港「一國一制」是個前車之鑑，其立法會儼然形同虛設，中國在港的大清洗仍在進行；中國每年8兆軍費，是台灣總預算3兆的好幾倍，台灣的威脅不在內部，而是境外敵對勢力，中國人民都要為中共服務，這些真的不能再被腦補說共機繞台是護台，最怕我們被洗腦，喪失了敵我意識。

