IN觀點／蘇巧慧衝新北？團結非喊喊就贏 父親光環兩面刃

（記者陳志仁／特稿）民進黨選對會建議徵召立委蘇巧慧角逐2026年新北市長，蘇巧慧隨即在臉書高調宣示「我不但自己要贏」，並預告將組織最強團隊助攻黨籍候選人；然而，蘇巧慧此次勝選的關鍵，不在網路聲量，更不在家世光環，而是能否化解黨內矛盾、凝聚基層力量，並走出「蘇貞昌女兒」的枷鎖。

圖／蘇巧慧是否能順利從國民黨新北市長侯友宜手中接下市長寶座，就看新北市民會不會買單！（蘇巧慧臉書）

政壇人士分析，蘇巧慧向來擅長行銷自己，從立法院質詢、社群經營到地方跑攤，形成「高曝光＋強訊息」的政治風格，但愈發搶眼的舞台形象，也讓她同時背負「自視甚高」的評價；「但現實是，網路聲量與家世光環都不是保證票，蘇巧慧從來不缺『聲量』，缺的是基層對她的信任與敬重。」

而爭議更明顯的是，就是她與民進黨籍新北市議員李宇翔之間的互動；地方人士指出，蘇巧慧在林口、泰山、五股的活動，屢未通知李宇翔，這不只是政治禮貌問題，而是對地方組織合作的挑釁，認為這是一種「圈內人政治」，不僅忽略了23,558位支持李宇翔的選民，更讓人質疑她是否真有團結的意願。

圖／蘇巧慧若不能讓黨內的支持者感到被尊重，未來如何說服中間選民與藍營傾向的基層，願意跨越政治成見投給她？。（蘇巧慧臉書）

地方人士質疑，「蘇巧慧想當市長，連同黨的議員都不屑通知，如何統御跨黨派？」認為「態度高傲、心胸狹窄」的蘇巧慧，若不能讓黨內的支持者感到被尊重，未來如何說服中間選民與藍營傾向的基層，願意跨越政治成見投給她？如何期待她能在市政路上團結不同支持者、交叉行政系統與全市民眾溝通？

地方人士更直言，這種「只交往看得起她的人」邏輯，不只讓人擔心未來她若當選市長，是否會將市政決策變成內圈利益分配，更凸顯她過度倚賴個人魅力與網路話術；而未真正面對政治現實—競選之路，不只是亮眼的舞台秀，還是深耕組織、把握每一份基層力量的耐力賽。

新北市不只是全台政黨爭霸的「兵家必爭之地」，更是人口逾400萬的超大直轄市，地方生態盤根錯節，黨內派系角力更是風起雲湧；蘇巧慧的「年輕、有創意」團隊固然能吸引選民目光，但也暴露「欠缺整合能力」的缺口，如同「只會打擊、不擅守備」的球隊，在輿論場上聲勢強勁，在地方政治卻頻掉分。

再者，蘇巧慧的家世背景始終是加分與扣分並存的雙面刃，她的父親蘇貞昌對台灣民主有顯著貢獻，新北市也曾是蘇系的政治版圖；但政治紅利早已用盡，人民對「政二代」的容忍度已下降，蘇巧慧若不能擺脫「蘇貞昌的女兒」這層標籤，恐怕難以爭取到真正屬於自己的選民信任。

值得關注的是，民進黨從未提名「無政務官或地方首長資歷」的人選直接挑戰新北市長，徵召蘇巧慧成為破例，無疑引來更多揣測；也難怪外界會質疑，民進黨此舉是否為蘇系保留新北地盤，將新北視為「禁臠」？無論黨中央動機如何，對新北市民而言，「是蘇貞昌的女兒」，從來不是選人的理由。

熟悉選舉事務的人說，民眾關注的不是「她能不能贏」，而是「她值得被信任嗎？」她能否擺脫對父親政治光環的依賴，建立屬於自己的個人品牌？她能否放下網路操作的高空作業，真正走入市場菜攤中，親耳聽到民眾的不滿與需求？她能否擁抱不同派系、包容多元意見，而不是只選擇那些「看得起她」的支持者？

民進黨新北市長提名的政治效應，不僅攸關地方選情，更關乎黨的世代交替與派系平衡，蘇巧慧能否成為「團結者」而非「分裂者」，才是考驗這場選戰成敗的關鍵選民會用選票證明；「燈光很亮，但影子也很長；她能照亮新北嗎？還是只照亮自己？」只有放下傲氣、擁抱各方，才能贏得選戰與尊重，否則贏了聲量，也輸了民心！

