IN觀點／農曆春節東瀛看雪 山田摩衣揭日本人過年眉角

（總主筆李彥謀／專訪）台灣2026農曆春節連放9天，是華人世界裡的幸福國家，中國也連放9天假，兩岸似有默契達成「統一」；同樣過農曆春節的南韓放5天、越南9天、新加坡2天，但是大和民族的日本，則不是過農曆年，他們的「過年」是元旦，許多台灣人因此利用春節連假到日本過年。

日本過年在元旦，春節去東瀛正好看雪

新北市議員山田摩衣接受《媒角抵加》專訪時表示，曾有人在元旦到日本跨年，結果卻遇到不少店家休息歇業，讓旅遊少了很多選項；有些人以為日本也過農曆春節，不敢前往，害怕人潮擁擠，她說，現在許多台灣人不論老少，已經不堅持一定要圍爐，而是選擇到出國觀光，其中日本就是極佳的國度。

山田摩衣說，春節去日本，就是他們的平常日，食衣住行一切照常，百貨、outlet、景點都有開放，現在又是冬季，可以看雪、賞櫻，景致別有風韻；她說，去年過年曾帶板橋區的里長、學校校長等去故鄉富山縣交流，大家都覺得黑部立山的黑部峽谷，都是白雪皚皚，真的很美。

事實上，「日本人也是友圍爐的習俗，畢竟過去一年各自在外打拼奮鬥，到了元旦過年，還是希望能回到故鄉與親朋好友見見面」，山田摩衣說，「日本人的習慣，更傾向在家裡圍爐」，吃的是一層一層便當盒搭起來的餐食；不過，台灣人與中國人的國粹麻將，在日本不是很流行，日本人也會打牌，促進感情、訓練腦力。

日本人圍爐吃便當塔餐，初一拜廟走神社

在華人社會，農曆前後都有許多習俗與禁忌，比如除夕要大掃除，初一要拜天公、初二回娘家等；山田摩衣說，日本比較少有這些規範，大掃除也會有，開年當天，大家很習慣到廟裡拜拜，祈求來年一切平安順利，或是到神社拜拜，一方面是全家人出門走走，閒話家常，有時會遇到親朋舊友，還能互相祝福。

山田摩衣說，日本人也是頗有儀式感的，過年前許多商家就擺出各式各樣的祈福飾品，比如注連繩，幾乎家家戶戶都會買來吊掛；他們也有12生肖年分，像今年是馬年，他們會製作馬的造型的籤，供民眾選購或抽籤，裡面沆有籤詩，與台灣廟宇裡的雷同，提供愛情、事業、財運、子女、健康等訊息，相當有趣。

山田摩衣指出，日本比較沒有年初二回娘家這樣的習俗，對於遠嫁外地的女兒，日本人怎麼聯繫彼此的思念呢？「他們會寫明信片，明信片是特別根據生肖年做的，有意境、精美、可愛」；不只如此，日本郵局還能客製化，只要提早預約，告知想要的圖案，或是放全家福照片，就能擁有專屬的明信片，寄給家人倍感溫馨。

吃麻糬、七草粥保平安健康，紅白歌唱大賽一整天

食的方面，山田摩衣特別提到，「日本人會吃麻糬，可以用烤的，也可以煮湯，意思就是福氣圓滿，那是專為過年做的麻糬；他們也會做御飯糰，而吃七草粥就代表平安與健康。」

日本人有給壓歲錢的習俗嗎？山田摩衣說，日本也有喔，只是日本的長輩們大多真的是以心意為出發，紅包的金額不像台灣人這麼大方，有時就是幾千元，日本就是一個心意。

年夜飯的圍爐，日本人除了聊天、品小酒，也會一起看電視節目，NHK都會製作過年特別節目，比如紅白歌唱大賽、志村大爆笑等等，而且是播一整天，許多知名歌星中島美嘉、松田聖子，都是家喻戶曉的人物。

圖／山田摩衣期盼未來台灣與日本兩國，在各方面的都能夠深化合作，能夠更緊密、友好！（山田摩衣臉書）

山田摩衣說，自從擔任民代後，每逢年節，都跟基層民眾更加貼近，看到台灣百工百業的活力與熱情，尤其春節的氣氛，大家喜迎過年的熱切，從索取春聯就讓大開眼界；她表示，今年準備18000份春聯，很快就發完，又加碼5000份，還是供不應求，有民眾從台中來索取、有的從嘉義台南來的，合照更是他們必備的，滿滿的熱情，都讓我很感動。

