IN觀點／選舉風水非萬靈丹 蘇巧慧能否走出影子政治迷思

（記者陳志仁／特稿）「選舉風水」向來是政壇茶餘飯後的熱門話題！已獲民進黨徵召參選2026年新北市長的立委蘇巧慧，外傳將選定新北市政府大樓正對面的F1大樓作為競選辦公室所在地，消息一出，立即引發政壇熱議。

圖／同一空間、不同政黨、不同世代的政治人物接連進駐。（記者陳志仁攝，2026.01.28）

原因無他，該處不僅是前總統蔡英文2010年競選首屆新北市長的競選總部，更是新北市長侯友宜2022年力拚連任時的選舉辦公室；同一空間、不同政黨、不同世代的政治人物接連進駐，也讓外界不免質疑，蘇巧慧此舉究竟只是巧合，還是刻意複製他人成功模式的「東施效顰」。

圖／換言之，該競選總部對蔡英文而言，並非象徵「勝選的福地」，而更像是一段政治生涯重要轉折的起點。（蘇巧慧臉書）

回顧該地點過往的政治軌跡，蔡英文與侯友宜的選戰結果可說天差地遠！2010年，時任民進黨主席的蔡英文首度挑戰新北市長選舉，藍綠雙方聲勢一度拉近，選情膠著；豈料，選前之夜爆發震驚全台的「連勝文槍擊案」，選民情緒劇烈震盪，選情急轉直下，最終蔡英文惜敗國民黨的朱立倫。

敗選後的蔡英文並未就此退場，而是在2012年直攻總統大位，雖首戰未捷，卻逐步累積政治能量，並於2016年當選總統，成為中華民國首位的女性元首，2020年更成功連任；換言之，該競選總部對蔡英文而言，並非象徵「勝選的福地」，而更像是一段政治生涯重要轉折的起點。

相較之下，侯友宜在2022年拚連任新北市長時，選擇同一地點成立「HOU HOU 辦公室」，在民調一路領先、藍營基層高度動員的情況下，最終以近46萬票的懸殊差距，大勝民進黨對手林佳龍，不僅展現其在新北的穩固執政基礎，也順勢成為國民黨2024年總統候選人；這場選戰結果，使該地點在政治想像中，被賦予「連任成功」、「權力延續」的象徵意義。

然而，選舉從來不是單靠地點就能決定勝負，「勤跑基層」與「誠懇形象」是基本功，天時、地利與人和同樣缺一不可；在國民黨新北市長人選至今仍未拍板的情況下，蘇巧慧已率先啟動競選節奏，如今再選定這處高度具政治象徵的辦公室，無疑是刻意為選戰增添話題與熱度，也試圖在心理層面搶得先機。

只是，選民真正關心的，終究不是候選人辦公室設在哪一棟大樓，而是其是否具備治理新北的能力及清楚城市願景；蘇巧慧選擇承接蔡英文與侯友宜曾經使用過的政治空間，能否轉化為自身的政治動能，仍有待時間與選戰進程的檢驗；否則，若僅停留在象徵操作與話題營造，恐怕難以說服選民，反而落入「形似而神不至」的東施效顰質疑之中。

圖／蘇巧慧是否能放下身段的請益，並擺脫外界對「政二代」、「靠爸族」的標籤，為民進黨創造翻轉契機，仍值得持續觀察。（蘇貞昌臉書）

新北市長選戰，終究仍須回到政策、實績與民意的真正較量；蘇巧慧是否能放下身段的請益，整合黨內各派系力量、爭取中間選民的支持，並擺脫外界對「政二代」、「靠爸族」的標籤，進而突破國民黨在新北長達21年的執政結構，為民進黨創造翻轉契機，仍值得持續觀察。

