IN觀點／鄭麗文拋徵召李四川 新北藍白合前景蒙上變數

（記者陳志仁／特稿）國民黨主席鄭麗文近日拋出震撼訊息，宣布2026新北市長選舉將不採初選，計畫徵召台北市副市長李四川參選；此舉立即引發黨內外高度關注，也讓藍白合前景蒙上變數，政壇攻防戰隨之升溫，黨內統合與選戰布局成為核心焦點。

新北市是國民黨最大票倉，缺少明確市長候選人將可能影響議員的選情，同時為避免府會首長不同黨，藍營必須謹慎布局，以確保地方議會與市政掌控；政壇人士指出，侯友宜與李四川的「瑜亮情結」早已是公開秘密，此次徵召表態勢必引發黨內統合與權力分配的新一輪拉鋸，成為國民黨地方布局的重要考驗。

廣告 廣告

圖／國民黨主席鄭麗文宣布2026新北市長選舉將不採初選，計畫徵召台北市副市長李四川參選。（李四川臉書）

侯友宜受訪表示，黨有完整規劃，將在適當時機選出最合適人選，「最好的人選」不僅限李四川或新北副市長劉和然，黨內初選、協調等機制也在決策範圍內；他強調整體大局將被優先考量，全力面對2026選戰，展現穩健應對策略。

採取「尊侯」策略的劉和然則以政治立場與地方治理為底線，強調作為黨員最重視尊重制度、團結在野，以勝選為最高目標，相信黨會依公開透明程序做出最有利勝選決定；外界解讀，劉和然的表態，既是對徵召操作的微妙提醒，也為自身在新北布局保留政治籌碼。

劉和然以「馬拉松配速」比喻選戰節奏，指出每個人步調不同，不應受外界干擾；強調新北市人口最多、結構最複雜，「不是實習場，也不能有空窗期」，李四川肩負台北市重要市政，而自己持續在新北第一線服務404萬市民，「一人服務一市」，把當下工作做到最好就是對黨與市民最直接的交代。

地方人士分析，鄭麗文的徵召表態、侯友宜的穩健回應，及劉和然的治理專業，共同構成國民黨新北市長布局的三角拉鋸，這場攻防不僅是人選之爭，也涉及黨內的權力分配、選戰策略與地方治理理念的較量；鄭麗文先下手為強，能否換來黨內統合仍待觀察，且侯友宜與劉和然可能成為選戰中不可忽視的力量。

隨著侯友宜卸任，國民黨在新北已執政21年。李四川的高支持度與施政能力，結合侯友宜的滿意度，成為藍營最重要政治資產；2026新北市長選戰不僅是地方首長之爭，更可能牽動全國政治版圖的再洗牌，也成為2028總統選舉的前哨戰，尤其藍白合能否順利形成，將是外界觀察新北政治版圖的關鍵指標。

更多引新聞報導

IN觀點／李四川民調狠甩黃國昌 瑜亮情結侯友宜是關鍵

鄭麗文拋徵召說掀波！侯友宜回應 劉和然：治理非實習場

