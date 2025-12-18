IN觀點／閣揆不副署成憲政武器 林秉宥：藍白不敢倒閣

（總主筆李彥謀／專訪）中華民國憲法第37條規定，「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。」

立法院通過「財劃法修正案」、「公教年金改革修正案」等，民進黨政府閣揆卓榮泰決定「不副署」，國民黨與民眾黨一片譁然，抨擊行政院長違憲、獨裁，揚言上街抗議；有人說，「閣揆沒有不副署的空間」，果如是，憲法第37條不就等同具文？環視「憲法增修條文」，亦沒有第37條「停止適用」的規定。

副署權是老蔣的未雨綢繆，大殺器早就該用了

新北市議員林秉宥接受《艾瑞克IN新聞》專訪時表示，副署制度就如同「閥門」一樣，除了直行總統意志外，也在保護總統；他指出，這個規定其實是有巧思的，「行政院長只對總統負責」的考量，老蔣總統可能在當時立憲時就發現，民主體制有被滲透與破壞的可能，才特地改成這樣，對照現今中國大量滲透台灣，老蔣似乎早就未雨綢繆。

廣告 廣告

林秉宥批評，會讓行政院長不副署，始作俑者就是這一屆的立委就任後，提案修的很多法案，少數幾個是簡單但暴力的，以財劃法來說，藍白立委常說公式繁複，很難計算，那為什麼不聽專業的呢，為什麼要自己拿來亂修；年改也一樣，退撫是各縣市政府要負擔，若新法實行，要多支付給公教人員的的經費需要多少，也是沒算出來，這說明藍白立委素質非常差。

對於行政院長不副署，林秉宥稱之為「大殺器」，讓人期待已久的；他認為，在藍白提出諸多惡法、違憲草案時，閣揆就應該不副署了，特別是「憲法訴訟法」，直接不副署就好了，憲法法庭按原來機制運作，現在修法過了、公布了、副署了，也為時已晚了。

立法院進入垃圾時間，不倒閣因為大家心知肚明

林秉宥說，執政黨採取對惡法不副署後，立法院已實質進入「垃圾時間」，當行政、立法機關各自有法律武器來對抗的時候，首當其衝的就是立法院；立委上班要做什麼，不用上班了啊，因為修了什麼法都不會被副署、執行。

「藍白立委所修的法，是在對罷部份人民做出侵害，以去年審查今年總預算來看，藍白大量杯葛所有預算，要迫使行政機器停擺，後來複審時，藍白立委陸續撤案，有的只去簽個名就走了，連討論都不討論」；林秉宥說，為什麼會撤案？因為民團進行「罷免」，如火如荼，很多立委怕被罷到，趕快撤案下台階。

面對閣揆不副署，憲法也給了立法院反制權－對行政院長提「不信任案」，有武器，在野立委絕口不提？林秉宥說，說白了，在野黨也會怕，倒閣之後就是國會重新選舉，誰能保證自己一定會當選，特別是民眾黨還會有8席立委嗎？「都心知肚明」；他說，2024藍白區域立委得票數還不如民進黨，是因為「票票不等值」造成的，在大家尊重民主、尊重少數時，他們卻用來修理民進黨，那只有憲法該出現了，該來保護大家了。

藍白還沒看過軍購案就反對，中國的目的浮現

事實上，藍白陣營對重大法案也採停擺姿態，美國在台協會AIT處長谷立言說，若在野黨有意見，他願意說明軍購的內容；林秉宥認為，軍購案內容藍白委都看過了嗎？在程序委員會就被擋掉，怎麼進到委員會討論，藍白委又怎麼知道軍購的是與否？藍白當然可以反對，但至少要表態「我願意」審查的立場，你都不自助了，何來天助？

對於藍白的瞎立法，包括助理費案也前後矛盾，這些戰術，背後有沒有中國的操作？林秉宥認為，中國是專制國家，對台灣的民主制度是不熟的，它其實就是下一個大方向，就是「亂」；我們去聽藍白委提出的法案或質詢品質，都是在消耗，消耗到台灣一直在空轉，當國家體制轉不動的時候，它再來破壞原有的制度，中國的目的，就是要做到這個程度才算數。

更多引新聞報導

IN觀點／李有宜退黨掀反昌潮 謝立功促鄭麗文退親中框架

IN觀點／中煽反日轉焦點 張宏林轟藍營邏輯混亂又壞又笨

