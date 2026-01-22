IN觀點／黃國昌挾帶機密資料？李坤城批藍白阻軍購審查

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（總主筆李彥謀／專訪）藍白立委不給「軍購特別條例」進入立法院委員會討論，並聲稱不知道要購買那些項目，立法院外交國防委員會特別邀請國防部到院，舉辦秘密會議說明；結果藍白立委不是缺席、就是簽到後就走，連軍系立委陳永康也不質詢，黃國昌更是以「不小心」為由，為自己挾帶機密資料做下台階。

秘密會議規範嚴格，要質詢賴總統是違憲

民進黨立委李坤城接受《媒角抵加》專訪時表示，立法院召開的秘密會議，會發開會通知，內容說明秘密會議相關規定，不得錄音、錄影、拍照、會議資料不得外帶出場等；當天會議主席王定宇在會前，還重申相關規定，欲參加的立委都要留置手機、智慧型手錶、智慧型眼鏡，全身要經過電子儀器掃描，確認沒有違禁品才能進入。

李坤城指出，這次國防委員會並不限於該會委員，也就是全體立委都能參加，但是很奇怪的是，最質疑軍購的藍白立委反而出席的少，多數還是民進黨立委；他說，軍購條例當然比較敏感，要召開會議，包括執政黨、立法院、國防部，以及美方，都需有默契，而顯然大家是都希望盡可能釋疑，在野黨不知道軍購內容，就更應該在這次秘密會議多了解，並向國防部長顧立雄質詢。

李坤城說，「軍購條例還未進入委員會審查，就先開秘密會議，這在過去沒有前例啦」；此外，在野黨還要求賴清德總統來報告，賴總統當然也願意，但在野黨又疊加條件，說要「一問一答」質詢總統，這個要求已經被大法官解釋「違憲」，民進黨與賴總統不可能做違憲的事。

黃國昌想偷雞摸狗，再栽贓給政府？

李坤城本會期為財政委員會召委，但軍購條例未來還是有可能與財政部門聯席審查，因此他也出席當天會議，期間為了主持財委會公聽會，還一度兩邊跑；他疑惑說，大家都知道秘密會議有嚴格措施與規定，黃國昌也不是菜鳥立委，竟然把秘密資料攜出，幸好林楚茵發現黃國昌座位清空，立即通知國防部與議事人員追回，「不清楚他的動機為何，如果被他攜出，他是不是要做文章說，秘密會議一點也不秘密，又是國防部或執政黨的疏忽了？」

黃國昌當天也上台質詢，李坤城說，聽黃國昌質詢，其實也很平凡無奇，特別是他到美國之後，就說要提自己的「軍購條例」；基本上，要先通過軍購條例，才會開始編列軍購預算，「條例」就是這次軍購案的最高法律依據，內容與方向，是國防部與美方經過至少一年以上的溝通協調，才共同訂出的，黃國昌是不是如媒體所說要用「抄」的，就不評論了。

李坤城解釋，國民黨與民眾黨都說支持國防建軍，就應該讓軍購條例付委審查，審查過程，朝野立委可以辯論、協商、修改，甚至退回都無妨，達成共識後，開始編列逐年預算；如果在野黨認為8年1.25兆太貴，或是那些軍購項目不合理，當然可以刪減預算，或是某個項目汰除，這才是負責任的做法，既不交付委員審查，又不來了解軍購內容，很矛盾。

擋軍購條例與總預算，只為了國共的一張門票

「總預算也是一樣，至今都不付委」，李坤城認為，藍白立委對於國家民生與安全的議案，幾乎都不想討論，有一個主要因素是「鄭習會」、「國共論壇」，國民黨主席鄭麗文為了與習近平會面，與藍委一起擋軍購、擋總預算，把台灣人民的權利及福祉當成「鄭習會」的門票；他認為，鄭麗文的做法很不聰明，應該向對岸提出若不「鄭習會」，就要讓軍購案付委並通過。

李坤城表示，或許2月1日新會期開議，民眾黨立委大換血，可能是一個契機，但他也說，要在農曆春節前（2月14日）通過總預算仍不樂觀，現在藍白要說要單獨抽出某些部分預算使其通過；「審查總預算不是吃自助餐，只吃A餐不吃B餐，而且還要直接就二讀，民進黨當然不同意這種審查程序與方式，但藍白又會說民進黨擋預算」。

「其實，藍白擋了將近95％的預算，如果認為總預算浮編、不合理，都可以刪減」；李坤城希望藍白立委能夠秉持理性，完全不讓法案、預算討論空間，只會讓國家倒退，人民也受連累。

