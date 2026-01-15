IN觀點／黃國昌收割失敗 戴瑋姍：人工生殖法如潘朵拉盒

（總主筆李彥謀／專訪）曾疾言厲色、不准政府官員於立法院會期出國訪問的民眾黨立委黃國昌，最近卻在會期當中率民眾黨人到美國訪問，引來外界撻伐；他說要去談關稅、談軍購，但人還在飛機上，就有消息傳出關稅大抵為15％，使得他要「收割」的企圖落空，而他究竟是「被叫到」白宮國安會、美國在台協會總部「聽訓」，還是「被請去」，他沒有明說。

圖／民進黨新北市議員戴瑋姍認為，藍白在立法院擋總預算，地方經費無法到位，縣市又先喊免費再要求中央補助，是很不妥的作法。（媒角抵加資料照）

黃國昌沒有代表性，不可能去判談判

民進黨新北市議員戴瑋姍接受《媒角抵加》專訪時認為，黃國昌有可能要在會期前消化（出訪）預算，也有可能去看他在美國的16歲小孩，「他是有可能去拜訪一些美國政界人士；但說真的，要談判、要深入對話，那是不可能的事情，因為黃國昌沒有代表性啊！」

戴瑋姍說，對美關稅的談判確實不輕鬆，尤其2025年台灣對美出超1500億美元，這對美方來說當然會介意，但一方面是台灣有很強勢的半導體產業，是我們優勢，更是美國重視台灣的地方；所以談關稅，也會涉及到半導體產業鏈，美台都希望有一個完整的拼圖，以及戰略夥伴關係。

猶記得去年4月，美台關稅初步訂為20％，台股應聲倒地，這次不論是20％，還是15％，衝擊恐仍難免，但戴瑋姍認為，台股近期衝上3萬點大關，除了半導體帶動，AI產業更吸引諸多熱錢，這些需求在未來只會更多；至於傳產部分，有一部分表現並不差，如果關稅底定後，會對傳產造成影響，政府也有相關配套作為因應，所以台股震盪或傳統衝擊，應該也只是短時期現象。

地方先射箭再畫把，免費政策喊要中央出錢

對於在野黨一直猛挖中央經費，繼普發一萬元之後，又有《財劃法》瓜分大額預算到地方政府，但藍白立委聯手阻擋總預算，北北基桃等縣市TPASS恐中斷，頻要中央撥錢，台北、台中喊營養午餐免費，也要中央趕快編預算；顯然地方政府開始先射箭再畫把，對於「凡事免費」，是否可行？

戴瑋姍說，基本上地方政府要執行政策，要先根據是否有財源，以新北市政府來說，並沒有編列營養午餐的預算，那樣怎麼執行免費午餐？「免費還是不能太常使用，一方面大家不一定會珍惜，其次也會有浪費的疑慮，預算當然要先用在刀口上。」

戴瑋姍以日本為例指出，許多地區的學校營養午餐，是採用在地食材，讓學生更認識自己的家鄉的名產；新北市也很多，比如貢寮包、萬里蟹、筊白筍、山藥等，平地或山地都有在地著名食材，在推動免費營養午餐時，應該再納入這些要素；但無論如何，「若每個縣市很多政策都要免費，我們的財政一定無法負荷，因為一旦免費之後，未來沒有財源，要恢復收費是難上加難了。」

人工生殖法疑慮多，萬一販賣器官怎麼辦？

另外，民眾黨立委陳昭姿提案《人工生殖法》草案，更是這幾天媒體與網路焦點，讓人好奇的是，藍白只要聯手，沒有通不過的法案，為什麼陳昭姿、柯文哲，非要民進黨支持？在國會霸權及癱瘓憲政法庭時，藍白都不願讓民進黨發聲。

戴瑋姍直言，對於所謂「代理孕母」，這是一個潘朵拉盒，打開就回不去了，最重要是有道德風險在，要很審慎評估；她說，之前澳洲一對在泰國找代理孕母，還是雙胞胎，但男嬰患唐氏症，女嬰正常，結果該澳洲父母只要女嬰、不要男嬰，結果兩造打官司，衍生諸多問題。

再者，代理孕母一向都是弱勢者擔任居多，她的子宮就商品化，又或者，家族要傳宗接代，有人可能必須被迫代孕，這都是爭議與問題的源頭；甚至，有很多代孕的機構，代孕的目的是要孩子的器官，例如家裡某一小孩生病，需要器官，媽媽就再懷一個，只為了救哥哥或姊姊，有的機構是直接賣器官，這些都是要思考的問題。

