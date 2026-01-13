IN觀點／MIT不一定真台製 新北揭洗產地最高罰30萬

（記者李書璇／專訪）台灣消費者購物時偏好標示「MIT」的商品，認為品質與安全更有保障，但實際上部分產品卻是透過「洗產地」手法魚目混珠；新北市政府經發局商業發展科長陳漫瑄接受《媒角抵加》專訪指出，近年稽查發現，不少商品僅經過極為簡單的加工，就標示為台灣製造，已明顯違反相關規定。

圖／經發局在發現商品標示不合格時，通常都先會輔導業者限期改善。（新北市政府經發局商提供）

產品標示「洗產地」！除濕機、手持電風扇都被抓包

陳漫瑄說明，所謂「洗產地」，多半發生在進口商品進入台灣後，業者只做象徵性處理，卻企圖主張產品為台灣製；她舉例，有業者將整台從中國進口的除濕機拆解後，只更換一顆靈敏度較高的浮球，就對外宣稱是「MIT」產品，也有人在中國製的手持電風扇上加裝一條吊繩，便試圖標示為台灣製造，結果遭同業檢舉後曝光。

陳漫瑄強調，依經濟部現行規定，進口的半成品或零組件，必須在台灣創造 35% 以上的附加價值，才能合法標示為「Made in Taiwan」；所謂附加價值，並非單純的組裝或更換零件，而是包含實質加工、製程改變與成本投入，僅換電池、裝配零件或外觀加裝配件，皆不符台灣製的認定標準。

在稽查與裁罰方面，陳漫瑄指出，經發局在發現商品標示不合格時，通常都先會輔導業者限期改善，給予修正的機會，若屆期仍未改善，才會依法開罰；一般標示違規可處 2 萬元至 20 萬元罰鍰，若涉及偽造或變造產地，則可處 3 萬元至 30 萬元罰鍰。

陳漫瑄也坦言，多數業者在接獲通知後都願意配合修改，必要時也會主動回收商品，「畢竟一旦被罰，成本遠高於依法標示。」

近期小北百貨販售簡體字的作業簿引發社會討論，也讓實體通路販售中國製文具的合法性再度成為焦點；對此，陳漫瑄澄清，台灣並未禁止中國商品進口，商品本身是否使用簡體字、外觀設計如何，都不是違規關鍵，真正的重點在於「產品標示是否符合台灣法規」。

蝦皮淘寶賣家也算「進口商」 二手商品不受商標法規範

相較於實體通路，網購平台的違規比例更高；陳漫瑄指出，不少賣家直接從淘寶或其他海外平台批貨，一開始未留意台灣法規，等商品到手才發現包裝全是簡體字或外文，但她提醒，只要將商品轉售給消費者，就已具備「進口商」身分，依法必須自行補齊符合台灣規定的產品標示，無論是紙卡或貼紙都可以，但資訊一定要完整、正確，且使用繁體中文。

至於不少民眾關心的二手平台是否也需重新標示？陳漫瑄表示，二手商品並不在商品標示法的規範範圍內，因為商品在第一次販售時，原製造商的標示責任已經完成，後續的二手流通不再要求重新標示。

圖／陳漫瑄也分享去年稽查的經驗，最常出現標示問題的品項其實是「服飾」。（新北市政府經發局商提供）

陳漫瑄也分享去年稽查經驗，最常出現標示問題的品項其實是「服飾」；常見違規情形包括成分標示不完整、僅以英文或簡體字呈現，或未標示洗滌方式與製造商、進口商的中文資訊，其中又以「製造商或進口商」最容易被忽略。

陳漫瑄呼籲民眾，只要發現商品標示不合格、簡體字未翻譯，或懷疑有洗產地情形，都可撥打 1999 向地方政府檢舉；她也強調，嚴格要求商品標示，並非刻意刁難業者，而是確保資訊透明、來源清楚，才能讓消費者買得安心、用得放心，也讓市場回歸公平競爭。

