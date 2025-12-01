All in高股息ETF以為安心退休！ 存股網紅曝「資產恐怖蒸發」
粉專「都明白的存股筆記」的版主上個月29日撰文，回顧自己在離職9個月後所面臨的財務與心理調適。他坦言，在原本看似穩健的家庭現金流安排下選擇辭職，但在失去個人收入後，才驚覺退休後的財務規畫過於理想化，高股息ETF並非萬全之策，若沒有搭配其他資產，退休後的現金流可能難以維持。
版主指出，家中主要現金流來自兩部分，一是他長期存股，每年股息可達150萬至200萬元；二是退休妻子每月約有6萬元退俸，加上接案與代課收入，合計約9萬元。家庭總現金流每月超過20萬元，加上無負債，讓他認為即使離職，仍能維持穩定生活。
然而，版主坦言忽略最重要的一點「家裡現金流健康，不代表你的個人現金流健康。」 失去薪水後，版主發現自己在家庭財務角色上的變化遠比想像大，從原本支撐家計的主要收入者，轉變為需要依賴家中其他收入的一方，讓他感受到前所未有的心理壓力。
版主將370萬元投入高股息 ETF「00919」，原計畫以約12%殖利率作為自己的生活費來源。然而，台股在4月至11月大幅上漲一萬點，市場多頭強勁，但00919卻反向走跌，不僅無法填息，含息報酬率甚至轉為負值。
3個月內，版主的持股市值從370萬元縮水至310萬元，其中30萬元來自股價下跌，另外30萬元則是為維持家庭支出而動用的本金。他表示，「原本預期能『躺著領息』，最後卻變成看著資產在眼前蒸發。」
為了不將重擔推給妻子，版主開始投入短線交易，從價量與技術指標著手，在9個月內靠短線操作賺回100萬元，部分用於補家庭支出。他坦言，這並非長期之道，但也逼他看清許多人在退休、辭職前從未真正想透的關鍵問題。
對此，版主總結最深刻的三點體悟，他認為若將高股息 ETF 視為退休後的主要收入來源，勢必得搭配市值型資產，以分散風險。他指出，今年台股在短時間內大漲一萬點，然而自己的高股息 ETF 部位卻不升反跌，這種與大盤脫鉤的現象，代表該類型商品的選股邏輯可能存在結構性問題，「如果退休後只能靠它，你真的坐得住嗎？」
版主強調，退休前最需要先弄清楚的並非「家庭的現金流」，而是「自己的現金流」。在他辭職前，家庭整體收入看似充裕，但當自己不再領薪水後，財務角色的改變讓心理壓力遠比預期更沉重。他坦言，許多人以為家庭收入穩健就能支撐退休生活，真正陷入無薪狀態後，才會明白「手心向上」的挫折感往往比財務計算更難承受。
版主也提醒，離開職場後應遠離負面與帶有惡意的社交圈。他表示，一旦沒有職稱與固定收入，更容易遭到外界質疑甚至攻擊，「你可能沒有力氣反擊」，因此建議與不必要的社交保持距離，避免在情緒脆弱時受到影響，才能維持生活節奏與心理狀態。
