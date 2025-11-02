Elon Musk稍早於播客節目《The Joe Rogan Experience》中，透露Tesla正在開發一款飛行車，並且希望能在今年底前揭曉其原型。

Elon Musk於訪談中透露Tesla的飛行車計畫，稱最快年底前展示原型

迴避Roadster進度，轉談「令人難忘的」飛行演示

節目主持人Joe Rogan詢問關於Tesla已延宕多年的第二代Roadster電動跑車的具體進度。然而，Elon Musk並未深入說明Roadster的生產時程，反而將話題轉向了飛行載具，稱其即將進行一場「令人難忘的」產品演示。

搭載「瘋狂技術」，外觀「看起來像一輛車」

Elon Musk在訪談中並未提供過多具體細節，回答相對模糊。但他最終引用了其好友、Paypal共同創辦人Peter Thiel的著名言論：「我們曾被承諾要有飛行車，但我們並沒有飛行車。」Elon Musk接著說：「我想如果Peter Thiel想要一輛飛行車，我們應該要能買到一輛。」

他聲稱Tesla正在開發的這款載具，內含「瘋狂的技術」，但也說明不確定這是否還能算是一台「汽車」，但「它看起來像一輛車」 (it looks like a car)。

當Joe Rogan追問該載具是否具備「可伸縮機翼」，或是否為「垂直起降」 (VTOL) 設計時，Elon Musk並未正面回應，顯然希望保留到正式發表時再揭曉。

Elon Musk的「樂觀」時程表再添一筆

事實上，Elon Musk最早從2014年起就已在公開場合談論過開發飛行車的想法。不過，考量到這位執行長過去對於產品時程一向「過度樂觀且野心勃勃」的紀錄，外界對此次「年底前」的承諾普遍持保留態度。

例如，此次話題的起點——第二代Roadster至今仍未投入生產，而SpaceX的Falcon Heavy (獵鷹重型) 火箭，其首次發射也比他最初預測的時間晚了五年。因此，即使Tesla真的在年底前揭曉了一款飛行車原型，外界普遍預期，該原型機距離真正投入量產、乃至於合法上路 (或升空)，恐怕仍有相當長遠的距離與大量的改進空間。

另一方面，Elon Musk也曾在2018年對於Uber提出最快將在未來10年內於美國普及應用的飛行汽車發表批評，認為這些飛行汽車不環保、可能產生更多問題。但不少人認為Elon Musk當時主力宣傳建造連接華盛頓與紐約之間的超級高鐵Hyperloop，實際上自身仍在後續投資飛行汽車新創，加上目前也透露Tesla準備推出飛行車產品，顯然此類產品發展也是Elon Musk看好項目。

再次於社群媒體上與OpenAI執行長舌戰

而Tesla Roadster於2017年發表，原訂2020年開始交車，但生產時程一再推遲。因此，OpenAI執行長Sam Altman近期在社群媒體上抱怨，他早在2018年支付的5萬美元訂金至今仍難以退款。

不過，Elon Musk很快對此回應，並且強調如果Sam Altman真的選擇要求退款，Tesla就會在24小時內給予退款，藉此反諷Sam Altman實際上並未選擇申請退款。

