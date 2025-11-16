回應Dolby Vision 2的市場競爭，三星宣布開發HDR10+ Advanced影像標準
在Dolby (杜比) 剛於9月發表新一代Dolby Vision 2影像技術之後，作為HDR10+聯盟關鍵成員的三星稍早宣布正著手開發名為「HDR10+ Advanced」的影像技術，並且將由亞馬遜旗下串流影音服務Prime Video率先支援。
鎖定六大升級，導入雲端遊戲模式
HDR10+ Advanced預計包含六項關鍵升級，將全面提升影像表現，其中不僅對應更多影像顯示提升，更包含針對雲端串流遊戲應用體驗作提升：
• 提升的亮度範圍 (increased brightness range)
• 基於內容類型 (genre) 的色調映射 (tone mapping) 與畫質處理選項
• 智慧型動態補償 (intelligent motion-smoothing) 選項
• 專屬的「雲端遊戲模式」(cloud gaming mode)
• 更多的區域色調映射 (local tone mapping) 分區
• 更先進且準確的色彩表現
預計CES 2026亮相，更以Eclipsa Audio對抗Dolby Atmos全景聲技術
HDR10+ Advanced標準預期將在CES 2026期間正式對外公布，而三星預計推出的2026年款電視產品線則預期會率先採用。
此外，三星在影像標準上與Dolby競爭的同時，在音訊領域也與Google合作開發名為「Eclipsa Audio」的音訊技術，顯然是為了與Dolby Atmos聲音技術抗衡。不過，該音訊技術自CES 2025上短暫發表後，目前尚未有更多後續細節釋出。
