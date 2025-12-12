近期市場指稱為配合美國政府對中國等地日益嚴格的晶片出口禁令，NVIDIA正在開發一套具備「定位鎖」功能的技術，甚至能遠端關閉 (Kill Switch) 非法流出的GPU。針對這些甚囂塵上的傳聞，NVIDIA稍早公布一項針對資料中心的新軟體服務，除了介紹其功能外，更罕見地在官方文件中大動作澄清：NVIDIA GPU並不具備硬體追蹤技術、遠端關閉開關或後門程式。

對市場傳聞「遠端鎖卡」做回應？NVIDIA推出資料中心監管工具，重申絕無硬體追蹤與後門機制

什麼是「AI GPU 遠端監測技術」？

NVIDIA這次發表的技術，其實是一套針對大型跨區域資料中心設計的機隊管理 (Fleet Management) 軟體解決方案。

廣告 廣告

隨著AI基礎設施規模呈指數級成長，從數百顆到數萬顆GPU的叢集管理變得異常複雜。這套軟體提供一個視覺化的儀表板 (Dashboard)，讓雲端服務供應商 (CSP) 或企業用戶能即時監控旗下GPU的健康狀況。

其核心功能包括：

• 用電峰值追蹤：在能源預算內最大化每瓦效能。

• 健康狀況監控：涵蓋使用率、記憶體頻寬與互連 (Interconnect) 狀態。

• 熱點偵測：提早發現氣流問題或過熱熱點，避免硬體降頻 (Throttling) 或提早老化。

• 配置一致性：確保軟體與設定版本統一，以獲得可複製的運算結果。

NVIDIA強調，這項服務是選擇性加入 (Opt-in) 的，同時用戶端的軟體代理程式 (Software Agent) 將以開源 (Open Source)形式提供使用。這意味著客戶可以審查程式碼，確保沒有隱藏功能，甚至能將其整合進自己的監控解決方案中。

對市場傳聞「遠端鎖卡」做回應？NVIDIA推出資料中心監管工具，重申絕無硬體追蹤與後門機制

正面破除「數位執法」謠言

之所以會有「遠端鎖卡」的傳聞，源於先前供應鏈傳出NVIDIA可能透過驅動程式或韌體更新，藉此偵測GPU的物理位置 (Location Verification)，一旦發現身處禁運國家 (如中國)就讓晶片變磚。

然而，這種做法在商業與技術上充滿風險，極可能引發合法客戶對資安與隱私的恐慌。

NVIDIA在新聞稿中明確劃清界線，指出該軟體僅提供唯讀 (Read-only) 的遙測數據，無法修改GPU配置或底層運作。官方更重申：「NVIDIA GPU不具備硬體追蹤技術、遠端關閉開關 (Kill Switches) 和後門 (Backdoors)。」

分析觀點：用「開源」與「透明」換取信任

筆者認為，NVIDIA此次選在這個時間點發布這項工具，並且特意進行闢謠，顯然是為了在「配合美方合規」與「安撫客戶信任」之間取得平衡。

• 區隔「管理」與「監控」：對於花費數億美元建置H100/B200叢集的客戶 (如微軟、Meta、AWS)來說，最怕的就是硬體廠商留有後門。如果NVIDIA真的在硬體層級埋入「定位鎖」或「自毀開關」，這無疑會在企業資安產生極大疑慮。NVIDIA透過將代理程式開源，就是為了證明這套工具只是為幫客戶省電、找問題，而不是當美國商務部的間諜。

• 走私問題的技術困境：雖然美國政府希望防堵晶片走私，但透過硬體定位在技術上極難實現 (資料中心通常在室內且無GPS訊號，IP位址亦可偽造)。NVIDIA的聲明等於間接告訴市場：我們沒有這種黑科技，目前的管理是基於商業合約與軟體授權，而非電影情節般的遠端毀滅。

• 提升運維效率才是真議題：撇開政治陰謀論，這套工具確實切中了目前AI資料中心的痛點。當GPU算力成為稀缺資源，如何避免因為一顆GPU過熱降頻而拖累整個叢集的訓練進度，才是營運商最在乎的事。

總結來說，NVIDIA此舉是在向全球合法客戶派定心丸：你的GPU是安全的，我們只關心它有沒有過熱，不關心它在哪裡 (至少硬體層面上不追蹤)。至於走私與禁令的攻防戰，恐怕還是得回到海關與供應鏈的實體審查上。

更多Mashdigi.com報導：

歐盟達成協議承諾2040年減碳90%，力度超越美中、劍指2050碳中和目標

Qualcomm宣布收購Ventana Micro Systems，深化RISC-V架構發展、強化Oryon CPU工程實力

NetApp以統一資料架構助攻台灣「AI島」願景，同步攜手資策會築起後量子資安防線