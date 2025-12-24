為了符合歐盟數位市場法 (DMA)的嚴格規範，蘋果預計在即將釋出的iOS 26.3版本更新中，將針對歐盟地區 (EU) 開放兩項關鍵功能：第三方設備的「近距離配對」 (Proximity Pairing)，以及更完整的「通知互動」，意味未來在歐洲境內的非蘋果品牌耳機或智慧手錶，也能享有類似AirPods或Apple Watch的無縫配對與連接體驗。

因應歐盟數位市場法，iOS 26.3將開放第三方配件「近距離配對」、智慧手錶也能回覆iPhone訊息

就像AirPods 一樣，靠近就能連

根據目前的Beta版本說明與歐盟發言人的說法，這項改變主要是為了讓第三方開發者能有公平競爭的機會。具體的新功能包含：

• 近距離配對 (Proximity Pairing)：以往連接第三方藍牙耳機，使用者通常必須手動進入「設定」，並且在「藍牙」選項中搜尋連接裝置。新功能上線後，只要將支援該功能的第三方配件 (如Sony耳機等)靠近iPhone或iPad，螢幕就會跳出類似AirPods的配對卡片，點一下即可完成連線，大幅簡化配對流程。

• 通知與互動 (Notifications)：未來像Wear OS等第三方手錶與iPhone連接時，將不僅僅是「接收」通知，使用者還能直接在手錶上查看、回覆訊息，而這原本是Apple Watch的獨佔優勢。

有條件的開放：魚與熊掌不可兼得

不過，蘋果顯然還是留了一手，雖然開放通知權限，但系統限制通知一次只能轉發到一個連接裝置上。也就是說，如果你啟用了第三方手錶的通知功能，你的Apple Watch通知就會被強制關閉。

此外，雖然支援了快速配對，但目前沒有跡象顯示第三方裝置能像AirPods一樣，支援在不同蘋果裝置間 (如iPhone、iPad、Mac)的「自動切換」連接功能。

分析觀點：蘋果的「擠牙膏式」合規策略

筆者認為，這再次展現蘋果在面對歐盟數位市場法時的一貫策略：「只做最低限度的合規，並且嚴格限制僅在歐盟境內使用」。

對於歐洲的消費者來說，這無疑是利多，因為他們終於可以買自己喜歡的耳機或手錶，而不用擔心與iPhone的相容性太差。但對於其他地區 (包含台灣)的用戶來說，這種「差異化」的軟體體驗可能會讓人感到不是滋味。

蘋果寧願花費資源開發兩套系統邏輯，也不願意將這些便利功能全球化，背後考量的依然是保護自家AirPods與Apple Watch龐大的周邊生態利益。畢竟，一旦第三方手錶能完美相容iPhone，Apple Watch的護城河勢必會受到挑戰。

這項功能預計在2026年於歐盟全面上路，至於會不會擴展到其他國家？依照蘋果的個性，除非當地政府也拿出類似歐盟數位市場法的法規施壓 (例如目前日本的作法)，否則機率微乎其微。

