Incyte藥廠營運暴衝傳奇操盤手改站隊藥華藥 把MPN藥劑下個爆發點ALL IN在Ropeg

耀華藥執行長林國鐘（左）、Flannelly博士（左二）、董事長詹青柳（右二）強強聯手，Ropeg成為下一個全球爆款長效型干擾素針劑的條件已成熟。圖／陳宏銘攝

藥華藥在11月4日公布一項「重量級人事案」：邀請全球前50大製藥廠Incyte的前北美總經理Barry Flannelly博士，加入美國子公司擔任獨立董事。這位在生技圈幾乎等同「市場成長力保證」的重量級人物，本週也直接飛抵台灣，出席記者會分享他對藥華藥的高度期待，並談到新一代長效型干擾素Ropeg的全球市場潛力。

如果你對骨髓增生性腫瘤（MPN）領域稍有涉獵，Flannelly博士這個名字絕對不陌生。他在Incyte掌舵長達10年，主導核心藥品Jakafi於MF（骨髓纖維化）與PV（真性紅血球增生症）兩大適應症的市場擴張，而這款藥也成為Incyte營運爆發的關鍵引擎。

他在會中分享的一組「成绩單」，甚至讓現場安靜了3秒。在他的領導下，Incyte年營收從2014年的51萬美元暴升至2024年的42億美元；公司市值也從80億美元一路跳升，現已突破200億美元。

Flannelly博士是把MPN市場「做大、做熱、做成功」的關鍵推手之一。也難怪當他在記者會上直言自己對Ropeg用於ET（原發性血小板增生症）三期臨床的表現非常驚艷時，現場立刻聽得出：這不是客套，而是以多年專業累積出的判讀。他也坦言，正是Ropeg在MPN領域展現的潛力，讓他決定在職涯新階段「站到藥華藥這邊」。

藥華藥創辦人林國鐘博士也明確表示，公司正處於全球布局的關鍵時刻，需要真正懂得如何「把藥品推進全球市場」的人加入，而Flannelly博士正是能把產品推高、推進國際市場的最佳人選。

除此，他過去還在賽諾菲、諾華、Onyx等大藥廠參與多款癌症藥品上市，橫跨乳癌、前列腺癌、肺癌、胃癌等多種適應症，是少數橫跨研發、醫學與商業策略的全方位操盤手。

如今，他正式成為藥華藥美國子公司董事，等於替Ropeg即將面對的美國市場、適應症擴張與商業化，補上一位懂MPN、懂市場、也懂如何把營收做大的實戰老司機。對藥華藥來說，這不只是一個董事席位，而是把下一階段版圖征程，交到一位擁有研發視角、醫學洞察與商業策略能力的全方位操盤手手中。



