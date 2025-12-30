印度新創市場2025年融資達110億美元，投資風氣趨於謹慎、與美國、台灣AI熱潮呈現不同發展路徑
根據TechCrunch網站引用市調機構Tracxn的最新數據顯示，作為全球第三大新創市場，印度在2025年的生態系融資總額約為110億美元 (實際約105億美元)。然而，這看似龐大的數字背後，卻隱藏著投資人態度的巨大轉變——資金不再氾濫，而是變得極度「挑惕」。
數據指出，與前一年相比，2025年印度的融資交易數量大幅下降了近39%，僅剩1518筆交易。這顯示出投資人雖然手握資金，但開立支票的意願大幅降低，風險趨避心態明顯。
資金流向：兩極化發展，早期項目成避風港
這波資金緊縮並非均勻分佈。種子輪 (Seed-stage)的融資額度大幅縮水30%至11億美元，顯示實驗性質的押注減少；後期階段 (Late-stage)的融資也因對獲利能力與退場機制的嚴格審查，下滑26%至55億美元。
但有趣的是，早期階段 (Early-stage)融資卻展現韌性，逆勢成長7%來到39億美元。Tracxn共同創辦人Neha Singh分析，這是因為投資人將目光轉向了那些已經能證明產品市場契合度 (Product-Market Fit)，並且有清晰營收能見度的創辦人。
AI發展路徑的分歧：美國拚模型，印度拚應用
在全球AI熱潮下，印度市場呈現了與美國截然不同的風景。
2025年，美國AI新創融資額飆升至1210億美元，主要集中在後期階段的大型基礎模型；反觀印度，AI領域僅募得6.43億美元，雖然小幅成長，但規模與美國天差地遠。
Accel合夥人Prayank Swaroop指出，印度目前缺乏像OpenAI這樣營收規模的大型基礎模型公司。因此，印度的AI投資更務實地流向了「應用層」，以及製造業等深科技 (Deep-tech)領域，投資人則更傾向支持結合印度龐大人口紅利的消費型服務與先進製造，而非與矽谷進行高資本密集的模型軍備競賽。
內資崛起與退場機制的成熟
另一個值得關注的趨勢是「本土化」。隨著全球投資人變得謹慎，外資參與度下降，印度本土基金與天使投資人補上了缺口，參與了近半數的融資活動。
同時，困擾投資人已久的「退場難題」似乎有解。2025年印度有42家科技公司成功公開募股上市 (IPO)，成長幅度達17%，多數由國內機構與散戶投資人承接。這打破過往印度新創退場高度依賴外資的迷思，也讓併購活動 (M&A)成長7%。
不過，性別鴻溝依然存在。雖然女性創辦的初創公司獲投總額持平於10億美元，但交易輪次卻大幅減少40%，顯示資源正向少數頭部項目集中，女性創業者獲得首筆資金的難度變得更高。
同場加映：台灣新創的「矽谷夢」醒了嗎？硬體優勢下的AI轉型之路
看完印度的狀況，我們把鏡頭轉回台灣。同樣身為亞洲科技重鎮，台灣的新創發展在2025年也走出了與「複製矽谷」截然不同的道路。
台灣模式：不拚模型、不拚人口，拚的是「軍火」
過去台灣新創圈常喊著要複製矽谷的軟體SaaS模式或B2C平台經濟，但在2025年，這種聲音已逐漸式微。與印度擁有龐大內需人口紅利、可以支撐各類AI應用服務不同，台灣的市場規模限制了純軟體新創的爆發力。
不過，台灣在AI時代顯然找到屬於自己的「矽谷定位」——不是做淘金者 (開發模型)，而是做賣鏟子的人 (AI基礎建設)。
受惠於台積電與電子五哥在AI伺服器供應鏈的絕對統治力，台灣2025年的融資熱點高度集中在「AI硬體整合」、「Edge AI」 (邊緣運算)，以及「智慧製造」。投資人對於純App或平台的興趣缺缺，反而對能夠結合台灣半導體優勢、解決散熱、封裝或邊緣推論的新創公司趨之若鶩。
企業創投 (CVC) 成為主力，講求「策略綜效」
與美國矽谷以財務回報為主的創投 (VC)不同，台灣新創生態系在2025年更依賴企業創投 (CVC)。各大電子廠為了不在AI浪潮中掉隊，紛紛透過投資新創來尋找外部創新技術。這導致台灣新創的發展路徑更偏向B2B，且往往在早期就被大廠策略性投資或併購，而非追求像美國那樣的獨角獸上市之路。
分析觀點：美、印、台的三國演義
2025年的全球新創版圖已經清晰地劃分為三種模式：
• 美國模式 (大腦)：資本密集，豪賭基礎模型與通用人工智慧 (AGI)，贏家通吃。
• 印度模式 (手腳)：人口密集，利用龐大勞動力與數據紅利，發展AI應用服務與後端支援。
• 台灣模式 (心臟)：技術密集，掌握AI運算的物理基礎 (晶片、伺服器)，發展軟硬整合。
對於台灣新創來說，盲目複製矽谷的「燒錢換成長」或是印度的「人口紅利模式」都已行不通。台灣的機會點在於，當美國的大腦想指揮印度的手腳時，中間需要台灣的心臟來提供算力。如何從單純的代工思維，轉向利用AI軟體來加值既有的硬體優勢 (AI on Chip / AI for Manufacturing)，才是台灣新創在2026年能否突圍的關鍵。
OPPO Reno15系列登台！Pro Max搭載2億畫素與3.5倍長焦，將進駐BABYMONSTER台北場演唱會
不讓Gemini專美於前？傳三星Bixby將整合Perplexity AI，Galaxy S26系列有望首發
