Indie Game Award 2026揭曉 日系《折言》勇奪最佳遊戲與音效雙冠

Indie Game Award 2026舉行頒獎典禮，與得獎者在台上合影。圖／TGS提供

由台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）舉辦的「Indie Game Award 2026」於昨（27）日晚間揭曉得獎名單。日本 TearyHand Studio 開發的《折言》憑藉感人肺腑的劇情與音效表現，成功奪得年度大獎「最佳遊戲」與「最佳音效」雙桂冠。本屆賽事與 PlayStation 合作，吸引全球 51 個國家地區、515 組團隊參賽，參賽件數創下 12 年來新高，規模較往年成長 1.5 倍。

頒獎典禮現場邀請多位國際專家擔任頒獎人，包含 Yosp, inc. 的吉田修平、IGN JAPAN 執行製作人 Daniel Robson、韓國媒體 INVEN 編輯主任 Jiyeon Kim，以及國立臺灣藝術大學助理教授李俊逸。評審盛讚，《折言》的操作設計搭配音樂讓人完全沉浸，甚至有多位評審表示「玩到哭」，是一款即便遊戲結束後故事仍會烙印在心中的優秀作品。吉田指出，該作展現了獨立遊戲極高的敘事水準。

日本TearyHand Studio的《折言》奪得年度大獎「最佳遊戲」。

台灣本土團隊在本屆賽事表現不俗，共有兩組團隊獲獎。由拾曉遊戲打造的《亞路塔：狐狸狐途的麵包冒險》結合動作冒險與模擬經營，以日系風格與優秀的人力塑造獲得評審青睞，成功奪得「最佳美術」。此外，拿下「最佳學生遊戲」的《阿嘓大冒險：漂流之空》則由 SmellyFrog 開發，以細膩的點陣圖風格與懷舊電子音樂營造出魔法冒險氛圍，其充滿趣味的細節設計吸引評審不斷探索。

國際開發團隊同樣展現強大競爭力。德國 Blue Backpack 以《the Berlin Apartment》獲得「最佳劇情」，透過零碎物品拼湊公寓舊時光的敘事手法極具魅力。比利時 Beeswax Games 的《No Players Online》則奪得「最佳創新」，成功在老電腦解謎中營造出令人恐懼的氛圍。此外，美國的 Kenny Sun & Friends 以《BALL x PIT》拿下「最佳遊戲設計」，韓國 Concode 的《Graytail》則憑藉流暢劇情獲選「最佳手機遊戲」。

本次 7 組得獎團隊從數十組入圍者中脫穎而出。Kim 認為，本屆參賽作品展現了強大的開發潛力與創意。李俊逸則提到，台灣團隊在美術與學生創作領域的斬獲，顯示本土開發能量正持續提升。TGS 四日展期內，所有得獎作品將於「Indie House 獨立遊戲專區」中的獲獎展示區開放試玩。主辦單位誠摯邀請玩家親臨現場，一次體驗由專業評審團遴選出的全球最佳獨立遊戲作品。



