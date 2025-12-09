IndiGo航班持續出包 印度民航總局下令冬季減班5%

（中央社記者李晉緯新德里9日專電）印度最大航空公司「靛藍航空」（IndiGo）航班取消的情況持續，今天預料有近500個航班取消，印度民航總局（DGCA）已下令將IndiGo的冬季航班削減5%。

今日印度（India Today）報導，IndiGo今天取消近500個航班，其中德里（Delhi）和班加羅爾（Bengaluru）的機場受影響程度最大，各有152個航班、121個航班被取消。

印度時報（Times of India）指出，印度民航總局決定將IndiGo的航班削減5%，消息人士表示，IndiGo已接獲通知，在目前每天約2300個航班營運的情況下，每天會有115個航班被取消，主管機關未來幾天會再視情況，考慮是否讓IndiGo再減5%航班。

印度民航部長納依度（Kinjarapu Ram Mohan Naidu）8日晚間受訪時表示，政府決定削減IndiGo冬季航班，額度分配給其他航空公司。冬季航班是指10月26日開始實施的班表。

納依度也提到，受IndiGo航班大亂影響，有約9000件行李滯留在各地機場，目前已有約6000件送達旅客手上，其餘的會持續運送，直到全部歸還給旅客為止。

納依度8日晚間召開評估現況的會議，並指示高階官員前往各機場檢查航空公司營運狀況，「若發現任何問題，包括旅客反應的情形，都必須立刻著手解決」。

IndiGo表示，該公司12月1日到7日這段時間，已安排超過9500個飯店房間，與近1萬輛計程車、巴士，給行程遭耽誤的旅客。

IndiGo航班營運11月開始出現異常，單月取消1232個航班，12月情況雪上加霜，2日起每天都有數百個航班取消，5日航班取消數量達到最高峰，當天有超過1000個航班取消。

IndiGo執行長艾伯特（Pieter Elbert）在事件延燒其間，曾表示航班之所以大亂，是包括（飛機）輕微技術故障、冬季班表、天候狀況不佳、機組人員排班新規等問題，所造成的一連串負面反應。（編輯：陳慧萍）1141209