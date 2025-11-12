Indonesian Student Strives to Support His Family

【時報記者王逸芯台北報導】由《天下雜誌》主辦的「2025天下人才永續獎」今（12）日舉行頒獎典禮，台灣大（3045）以AI賦能為核心推動「超人計畫」，升級組織與人才力，結合跨域學習平台與幸福職場，榮獲大型企業組服務業第三名。台灣大針對非IT的後勤辦公室同仁進行AI與RPA（Robotic Process Automation，自動化流程工具）技能訓練，不到一年時間已有超過6成員工將RPA工具實際應用於日常工作，運用科技提升效率與潛能，讓同仁從「地球人」蛻變為「超人」，實踐「Open Possible 能所不能」的品牌精神。今日頒獎典禮由台灣大人資暨行政副總經理洪秋雲代表出席領獎。 台灣大推動「超人計畫」後，透過AI全面升級研發、門市、客服及財務等業務。研發端導入AI Co-coding協作開發工具，超過15%的專案使用，年度產能提升20%，預期三年可達1.5倍；門市應用「萬能大麥」大數據模型銷售系統，透過AI推薦與智慧分流，協助八成門市人員快速掌握用戶需求，進店成交率提升至140%；客服導入AI語音辨識與機器人「小麥」，每月處理超過50萬筆需求，用戶自助率達97%、正確率95%、顧客滿

時報資訊 ・ 18 小時前