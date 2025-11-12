Indonesian Student Strives to Support His Family
In West Java, Indonesia, Tzu Chi supported Joan's family with tuition and medical aid. Despite hardships, he helps his parents and joins recycling activities to give back.
更多 大愛新聞 報導：
鳳凰颱風將登陸 法親關懷殷叮嚀
關懷法親弱勢長者 因應颱風整備待命
其他人也在看
《造夢之城—台北幕後故事》特展！揭密《沉默》《96分鐘》幕後花絮
《造夢之城—台北幕後故事》特展！揭密《沉默》《96分鐘》幕後花絮EBC東森娛樂 ・ 1 天前
高雄偷車賊持螺絲起子拒捕 1警擦挫傷 (圖)
高雄黃姓男子11日下午偷竊機車逃逸，三民警方在仁武區發現追緝，但黃嫌持螺絲起子作勢攻擊，造成1名員警手腳擦挫傷，所幸傷勢無礙。中央社 ・ 22 小時前
南迴藝術季作品解說文字風化 台東縣府允改善 (圖)
放置在大鳥遊憩區的南迴藝術季作品Hamaleng，因位於海邊，解說文字遭海風吹襲已模糊，遊客看不出作品意涵，台東縣政府文化處允諾改善。中央社 ・ 22 小時前
《ESG》台灣大AI養成「超人員工」奪人才永續獎服務獎肯定
【時報記者王逸芯台北報導】由《天下雜誌》主辦的「2025天下人才永續獎」今（12）日舉行頒獎典禮，台灣大（3045）以AI賦能為核心推動「超人計畫」，升級組織與人才力，結合跨域學習平台與幸福職場，榮獲大型企業組服務業第三名。台灣大針對非IT的後勤辦公室同仁進行AI與RPA（Robotic Process Automation，自動化流程工具）技能訓練，不到一年時間已有超過6成員工將RPA工具實際應用於日常工作，運用科技提升效率與潛能，讓同仁從「地球人」蛻變為「超人」，實踐「Open Possible 能所不能」的品牌精神。今日頒獎典禮由台灣大人資暨行政副總經理洪秋雲代表出席領獎。 台灣大推動「超人計畫」後，透過AI全面升級研發、門市、客服及財務等業務。研發端導入AI Co-coding協作開發工具，超過15%的專案使用，年度產能提升20%，預期三年可達1.5倍；門市應用「萬能大麥」大數據模型銷售系統，透過AI推薦與智慧分流，協助八成門市人員快速掌握用戶需求，進店成交率提升至140%；客服導入AI語音辨識與機器人「小麥」，每月處理超過50萬筆需求，用戶自助率達97%、正確率95%、顧客滿時報資訊 ・ 18 小時前
馬太鞍溪溢流 明利部落受災人平安
這次的鳳凰颱風導致宜花地區暴雨，讓馬太鞍溪再次暴漲，沖破堤防，首當其衝的就是萬榮村的明利部落。在明利部落中，較低漥的地區全數淹沒在泥水中，所幸民眾提前撤離到萬榮國小以及明利長老教會，才躲避了這次的...大愛電視 ・ 1 天前
羅東志工接力煮熱食 橡皮艇送往淹水受災區
宜蘭蘇澳大愛電視 ・ 20 小時前
蘇澳水淹半層樓！ 兩棲突擊車AAV7出動救援
宜蘭從昨(11)日開始，劇烈豪雨持續下不停。在蘇澳的民貴街，水甚至一度淹到超過成人肩膀，國軍出動兩棲突擊車AAV7，協助將受困災民救出，宜蘭消防局也出動80艘橡皮艇，截至清晨5點共救出了89人。鋼鐵巨...華視 ・ 1 天前
洩密再加一！幫撈3.5億詐團辯護竟洩漏筆錄 專長「詐欺洗錢」律師被逮
檢警調查，陳姓兄弟從2021年4月起組成詐團水房，透過假投資、戀愛詐騙、假求職的手法進行詐騙，還透過虛擬貨幣洗錢，4年內共有120多名被害，不法金額高達3.5億元，檢警於9月兵分多路發動搜索，帶回9名被告，當中還包含3位律師。鄭皓文、單鴻均、秦睿昀為詐團成員辯護時，涉嫌...CTWANT ・ 22 小時前
宜蘭羅東成汪洋 多位車主尋找遭沖走車牌
宜蘭的羅東、五結和冬山鄉，昨（11）晚也因為大雨，許多路段淹水嚴重，水勢更沖進民宅，造成不少居民的家具、家電受損，還有不少車輛車牌被雨勢沖掉，車主忙著找尋，今日上午雨勢稍緩，但還是有路段和地下道大面積的積水，影響到通行。公視新聞網 ・ 23 小時前
出席工業節活動 賴總統喊話企業主:拜託幫員工加薪
政治中心／綜合報導工總第79屆工業節活動，邀請來總統賴清德接過他們的工業白皮書、傾聽工業界建言，賴清德致詞時也說政府打造最好的產業環境、更希望企業主們也能有盈餘就幫勞工加薪，促進經濟景氣正向循環。民視 ・ 1 天前
【公告】台塑114年第3季合併財務報告業經董事會決議通過
日 期：2025年11月12日公司名稱：台塑(1301)主 旨：台塑114年第3季合併財務報告業經董事會決議通過發言人：林勝冠說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/122.審計委員會通過日期:114/11/123.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):134,307,2585.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,624,1686.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,138,961)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(7,330,790)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(7,177,387)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(7,177,387)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.13)11.期末總資產(仟元):489,417,16012.期末總負債(仟元):197,520,23013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元)中央社財經 ・ 21 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 16 小時前
MLB》Paul Skenes獲得全票肯定奪國聯賽揚獎 技壓Sanchez 、山本由伸
MLB美國職棒大聯盟今天（台灣時間11月13日）公布2025年賽揚獎（Cy Young Award）得主，國家聯盟由匹茲堡海盜Paul Skenes奪下。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前
坤達、書偉爆閃兵！密友首出面發聲認了早知情 「私下對話」曝光
「芝麻龍眼」成員陳艾玲睽違36年復出 ，將於22日登上臺北大巨蛋，參與民歌大團圓表演，消息一出引發關注。不過，隨著Energy團員坤達、書偉爆出「閃兵案」，陳艾玲曾是Energy幕後推手的經歷也被挖出。她12日也首度發聲，語氣溫柔的表示：「他們那時候還很年輕，不能做決定。挫敗是好的，沉澱一下、休息一下」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧 恐拿不到800萬元
據《鏡週刊》報導，范姜與粿粿婚後以幸福時尚夫妻的形象接下不少業配與代言。為了節稅，粿粿與范姜不僅在接工作時多以現金收款，就連工作室也是以粿粿家人的名義成立的。因此范姜彥豐可說是相當吃虧。有消息指出，粿粿自遊美返台後，便開始產生離婚念頭，遂將家中存放的大筆...CTWANT ・ 3 小時前
蕭美琴借場地演講？郭正亮拆穿：邀請人是她
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC）布魯塞爾年會，在台灣專題場次以〈台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴〉為題發表演講，成外交重大突破。不過，對此，前立委...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
賣肉羹養大3兒女，妻失智卻沒人願幫忙！他心冷捐上億家產：我不懂情緒勒索，只盼與孩子相聚
阿雄夫妻倆大半輩子在台中市場賣肉羹，養大3個小孩，並支持他們成家。小孩都去台北上班，不願接手作小吃，夫妻持續忙碌。阿雄64歲時，太太失智了，阿雄不想打擾孩子，自己陪伴照料。當太太失智進入中期，經常走失，阿雄只得關閉店面，全力照顧。直到太太失智末期，阿雄實在無力應付，才連絡外地的兒女希望他們回來幫忙。幸福熟齡 ・ 3 天前