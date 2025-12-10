INFINITE成烈即將發新歌 張東雨聽到「前輩」2字笑倒在沙發

張東雨今年無論INFINITE或個人活動都收穫滿滿，現在已經等不及想把下一張專輯帶給粉絲。（COME ON JKSSP提供）

張東雨上月22日生日，今年生日成員們不但各別傳私訊祝賀，連團體聊天室也再祝賀一次，其中又以成種動作最快，甚至還直接打電話關心：「哥在幹嘛？生日在幹嘛？出來喝一杯吧！」讓他又驚喜又好笑。

談到成烈即將推出solo數位單曲，被問到作為SOLO前輩是否給他意見，東雨當場笑倒在沙發上，邊喘氣邊說：「『前輩』這個詞我真的沒想過欸。」坦言雖然還沒正式對成烈說，但心裡一直想講一句話：「這世界比你想的更大，要不要試試多接觸後輩？」兩人其實在同一個唱歌班上課，他三年、成烈兩年，彼此的進步都看得清楚。他已聽過成烈的新歌，覺得實力比以前更成熟，但還是要持續學習。

INFINITE成烈將於12月12日發行個人作品，東雨預告兩人將帶來更大的驚喜。（翻攝成烈IG）

東雨透露，自己的新專輯完成前，他都會把demo給成員們聽，成烈還搶先聽過無混音版，雖然兩人事前沒有多聊，但成烈卻已經在粉絲面前公開：「東雨哥要給我曲子了！」讓他哭笑不得地坦承：「我確實有在作曲啦，也代表他喜歡我的歌。」其實他心裡相當感謝成烈的信任。本來想把一首歌交給成烈，沒想到對方聽完竟馬上說自己有更好的想法，「我們不要只做solo嘛，要給團體或小分隊一起唱的歌啊。」東雨笑說，這完全是成烈一貫的耿直性格，也請粉絲期待兩人的合作火花。

張東雨說，今年與INFINITE宣傳〈Dangerous〉的每一刻都讓他非常開心。（翻攝INFINITE IG）

至於日前傳出成員會合體拍攝YouTube，他表示內容無法提前曝光，但強調完全沒有劇本、全程自由發揮，是送給inspirit的特別作品，大家拍得非常開心，也希望粉絲期待他們「最自由的一面」。被問到明年是否有機會看到INFINITE合體，他說自己永遠把INFINITE活動放在最優先，雖然不是隊長，也不是INFINITE company的老闆，但團體回歸的時間確實還沒定案。「我屬馬，明年馬年，希望大家能感受到我的energy。」他也承諾成員們會各自活動，「請大家等我們。」聊到聖誕節，他也順勢清唱了一小段〈white confession〉，讓現場瞬間洋溢節慶氛圍。

雖然還沒確定INFINITE明年何時回歸，東雨表示成員們一定會在馬年盡情狂奔，請粉絲期待再相見的機會。（翻攝INFINITE IG）

回顧今年，他從3月與INFINITE以〈Dangerous〉回歸、4月安可演唱會，到個人出演音樂劇〈Dream High〉、粉絲演唱會亞巡，最後推出solo專輯《AWAKE》，行程滿檔卻充實開心。「今年做了很多事情，還想做更多。如果再有一點餘力，我真的很想趕快發下一張專輯，我已經準備好了！」展望2026，他希望能推出數位或迷你專輯，繼續保持舞台熱度，「希望明年可以比今年忙兩倍。」

