INFINITE東雨做「鬧鐘美甲」：符合自己over的個性 洗頭掉15根頭髮也甘願

INFINITE成員東雨今年第一次做指甲！COME ON JKSSP提供

INFINITE成員東雨為了新專輯簽售會來台，他接受媒體聯訪一現身就秀出以新專輯為概念打造的華麗美甲。指尖上不只有蝴蝶圖案，還結合新歌〈Sway〉MV裡的色彩與元素，他笑說這次是為了讓大家對新專輯留下更深刻的印象，才決定把專輯「刻在身上」。這也是他第一次嘗試這麼立體的造型，連他自己都沒想到效果會這麼誇張，是在成員李成烈「一定要走華麗路線」的推坑下完成，自嘲也很符合自己「有點 over」的個性。

不過美甲帶來的代價一點也不小。東雨苦笑說，從做完指甲之後，每次洗頭大概都會掉15根頭髮，穿衣服時也常被卡到，半夜睡到一半想抓個癢，忘記自己有做美甲，一抓下去臉超痛，「但對我來說是全新的體驗，很有趣。」這次新歌在編曲中塞進各種鬧鐘聲，他坦言自己就是會設一堆鬧鐘的人，有時候鬧鐘響了，連本人都被嚇一跳。之前在咖啡廳開會，店裡突然播到新歌，現場所有人一起低頭看手機，以為是自己的鬧鐘響個不停，讓他覺得好笑又有成就感。

廣告 廣告

INFINITE東雨。COME ON JKSSP提供

為了錄製中文版，他先花六個月從零開始學中文，中途因老師回國再換老師，最後改由這次專輯的導演盯著他密集練了三週。他說，自己本業是饒舌，rap 反而比較不難，真正卡關的是副歌的聲調與音節，「真的好幾次覺得舌頭要打結。」最近聽到別的歌手分享學中文唱歌的心路歷程，他也動念之後想直接來台灣住一兩個月，實際上課練習，覺得進步會更快。

INFINITE東雨希望明年更忙。COME ON JKSSP提供

第一次擔任專輯製作人，東雨坦言最大衝擊是「錢」。他笑說，完全超出原本預想，才開始反省自己這三十五年是不是活得太天真，但一想到有粉絲等了他六年八個月，還是很想把這張專輯當成回禮送給大家。「雖然很辛苦，但每一刻都很幸福。」他也分享與後輩們一起拍 dance challenge 的趣事，像男團 IDID 成員記得他生日送上蛋糕，男團 CLOSE YOUR EYES 的成員YEOJUN拿出當練習生時在島山公園合照自豪示愛，讓他感嘆時間流逝很奇妙。回顧今年行程滿檔，他笑說明年的目標是「比今年再忙兩倍」，希望趕快把第二張專輯準備好，再帶著新歌回到台灣，繼續和粉絲見面。

INFINITE東雨為了更加融入專輯元素，特地做指甲。COME ON JKSSP提供



回到原文

更多鏡報報導

金唱片看得到許光漢、蔡依林！ 搶票倒數3天公布重磅消息

朴娜勑霸凌案外案 扯出「Key認識注射阿姨」疑接受非法醫療

高允貞、金宣虎浪漫影集定檔1月 《愛情怎麼翻譯？》海報6語言手寫「愛」