INFINITE東雨拍MV成本500元台幣有找 〈SWAY〉鬧鐘聲讓咖啡客同步「低頭檢查手機」

INFINITE張東雨為新專輯做美甲，來自成員成烈建議，「他說我最適合花俏誇張的風格」。（COME ON JKSSP提供）

韓國男團INFINITE張東雨今年3訪台灣，這回為了新專輯《AWAKE》簽售會，提前來台接受媒體訪問，兩手立體又搶眼的美甲馬上吸引大家注意，東雨主動走到記者席展示美甲，笑說「大家都賭我愛動來動去，一定維持不久，意外地到現在仍完好無缺。」不過缺點是每次洗頭可能都要掉15根頭髮，還有半夜睡覺抓癢時會被痛醒，讓大家笑翻。

聊到專輯主打〈SWAY〉裡的「鬧鐘」響聲，他笑說自己的手機也是一排設定；如果隔天有重要的事，通常一個鬧鐘就會醒來，但若覺得還能拖，就會往後推、賴床30分鐘、再補眠20分鐘。如果對方突然取消行程，他會瞬間心花怒放。有一次去咖啡廳開會時，店家隨機播歌剛好播到〈SWAY〉，竟發現店裡許多客人同步低頭檢查手機，甚至有人從頭到尾反覆確認。成員們聽到這事虧他說：「全世界也只有你能做出這種歌了。」

廣告 廣告

張東雨說新專輯《AWAKE》是給粉絲的禮物，也是給自己的生日禮物。（截圖自SUPER BIRTHDAY MV）

作為新專輯製作人，這張專輯的成本完全超乎想像，他笑著反省自己「我這35歲的人生是不是太天真。」雖然投入龐大，卻覺得為等待6年8個月的粉絲準備回禮，一切都值得，甚至說如果能再來一次，他願意從零再做一次，只因為粉絲的愛讓一切成真。

張東雨這次打歌與13組歌手拍舞蹈挑戰，IDID成員省炫還特地準備生日蛋糕為他慶生超驚喜。（截圖張東雨YT）

中文版〈SWAY〉是他這次的另一大挑戰，從6個月前找第一位老師開始學中文，但老師要回家鄉；換第二位老師，結果老師搬家只能視訊；第三位才是真正一起製作這次中文版本的老師，三週集訓完成。Rap不算難，後段副歌的音節和聲調才是最大阻礙。近期聽到其他朋友的中文學習經驗，他甚至萌生「乾脆搬到當地住」的念頭。

東雨特別提到去年常來台灣的各種行程，見面會、音樂劇都讓他累積了很多感謝。本來〈Checkmate〉只是暫定歌名，卻在現場被歌迷喊出的「tic tok toe 你的心給我」啟發，讓身兼作詞作曲的他覺得像得到禮物。

這次打歌行程和不少後輩跳舞蹈挑戰，也留下很多珍貴畫面；他說自己是「能不休息就不休息的人」，打歌跑了3個節目，讓他非常享受。其中新人男團IDID成員省炫知道東雨剛好生日，驚喜端出蛋糕，那畫面讓他至今難忘。還有 CLOSE YOUR EYES的 YEOJUN 拿出練習生時在島山公園與東雨的合照，告訴他「我是inspirit」，如今也成功出道，讓東雨當場點名一起跳舞，這兩段成為他這趟宣傳中最深刻的瞬間。

新人男團 CLOSE YOUR EYES的 YEOJUN是INFINITE歌迷，和偶像張東雨合拍舞蹈挑戰完全是成功粉絲。（截圖張東雨YT）

訪問最後，東雨忍不住補充，今年INFINITE攜〈Dangerous〉全體回歸讓他非常開心，但是沒能跟太多組後輩拍到舞蹈挑戰，這回單人活動合拍了13組，覺得很滿足。東雨向後輩喊話：「歡迎大家多多來找我們，我也會積極更靠近大家的喔！」

更多鏡週刊報導

Jessica選火鍋醬障礙大嘆緊張 自爆沒洗「一部位」就上床睡覺

李伊庚AAA感言惹議 經紀公司急澄清未針對劉在錫

韓國影帝黑歷史遭起底「涉及性侵」 《信號》趙震雄道歉宣布引退