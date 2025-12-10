INFINITE東雨秀美甲 想來台Long Stay

INFINITE成員東雨為了新專輯簽售會來台。

記者戴淑芳∕台北報導

INFINITE成員東雨為了新專輯簽售會來台，他接受媒體聯訪一現身就秀出以新專輯為概念打造的華麗美甲。指尖上不只有蝴蝶圖案，還結合新歌〈Sway〉MV裡的色彩與元素，他笑說這次是為了讓大家對新專輯留下更深刻的印象，才決定把專輯「刻在身上」。

不過，美甲帶來的代價一點也不小。東雨苦笑說，從做完指甲之後，每次洗頭大概都會掉15根頭髮，穿衣服時也常被卡到，半夜睡到一半想抓個癢，一抓下去臉超痛，「但對我來說是全新的體驗，很有趣。」

為了錄製〈SWAY〉中文版，他先花6個月從零開始學中文，中途因老師回國再換老師，最後改由這次專輯的導演盯著他密集練了3週。他說，自己本業是饒舌，rap反而比較不難，真正卡關的是副歌的聲調與音節，「真的好幾次覺得舌頭要打結。」

最近聽到別的歌手分享學中文唱歌的心路歷程，他也動念之後想直接來台灣住一兩個月，實際上課練習，覺得進步會更快。還笑說，來台Long Stay，就可以大吃刈包、火鍋這些他最愛的美食。

回顧今年行程滿檔，他笑說明年的目標是「比今年再忙兩倍」，希望趕快把第二張專輯準備好，再帶著新歌回到台灣，繼續和粉絲見面。