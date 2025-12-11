INFINITE東雨第三度來台 動念長住學中文盡情嗑刈包

韓國男團INFINITE成員東雨為了新專輯簽售會，下半年第三度來台，接受媒體訪問時，大方分享創作理念與生活趣事，甚至表示有動念來台灣住一、兩個月，這樣就可以盡情吃他最愛的刈包以及火鍋等美食。

配合新專輯概念，東雨首度嘗試華麗美甲造型亮相。（圖／COME ON JKSSP）

當天東雨一現身，就和記者熱情打招呼，他透露這次專輯概念特別融入鬧鐘元素，為了讓人印象深刻，連美甲都精心設計，他表示，自己是第一次嘗試，「但在INFINITE成員之中，我一向走比較獨特、華麗的風格，應該會很適合」，自認與較誇張的造型會很相配。

但是指甲不會很容易脫落嗎？沒想到東雨的情況完全相反，「很神奇的是，照理說別人的都早該掉了，但我這種性格這麼活潑、完全坐不住的人，大家都覺得很訝異它怎麼會還牢牢黏著。」

東雨今年第三度來台宣傳新專輯，熱情分享創作與生活點滴。（圖／COME ON JKSSP）為

不過美甲的代價也不小，他透露抓頭髮時，大概有15根被指甲勾斷，穿衣服時衣服也被勾掉十來根線，睡覺蓋棉被時，一抓到臉就會很痛，但他仍笑稱這是一種有趣的經驗。

這次專輯主打歌大幅運用鬧鐘元素，也好奇東雨平常是否屬於鬧鐘一響就起床的類型呢？東雨回答，如果是非常重要的日子，他會一次就起來，但有時也會讓鬧鐘延後，再多賴床約30分鐘，先再拖10到20分鐘不等，「如果對方臨時取消約，我反而會有種心情更好的感覺」，甚至因為設太多個鬧鐘，有時候「還以為不是我的，結果被嚇到」。

東雨笑稱個性活潑坐不住，美甲卻意外牢固不肯掉落。（圖／COME ON JKSSP）

由於歌曲中的鬧鐘實在太寫實，東雨則回憶起有次在咖啡廳開會，咖啡廳老闆將音樂設為隨機播放，結果剛好播到他的歌，「結果對方代表、咖啡廳裡的人，全都在確認是不是自己手機響，甚至歌快播完都還在確認自己」，讓他印象非常深刻。

除了概念設計，東雨也特地為這次主打歌準備了中文版。他透露錄製前，自己先花了六個月從零開始學中文，中途因老師回國再換老師，最後改由這次專輯的導演盯著他密集練了三週，由於自己專長是饒舌，rap反而比較不難，真正卡關的是副歌的聲調與音節，「真的好幾次覺得舌頭要打結」。

東雨為唱中文版主打歌，苦學中文半年以上還密集上發音課。（圖／COME ON JKSSP）

最近聽到別的歌手分享學中文唱歌的心路歷程，他也動念之後想直接來台灣住一兩個月，實際上課練習，覺得進步會更快。講到來台Long Stay，東雨笑說這樣就可以大吃刈包、火鍋這些他最愛的美食。

那麼從偶像轉為音樂人、製作人，最大的困難是什麼呢？東雨也毫不隱瞞地表示，是錢的問題，「完全沒想到，成本會這麼高。我真的不知道需要花這麼多錢」，更檢討自己「我是不是35年來都只用很明亮的眼光看世界？進入娛樂圈的門檻設得太低了」，好在除了成本帶來的壓力外，其他部分對他來說都屬於幸福的範圍。

提到中文版副歌聲調卡關，東雨笑說練到舌頭打結停不下來。（圖／COME ON JKSSP）

而在新歌發行後，東雨日前也勤上打歌節目，與許多後輩做了舞蹈挑戰，其中讓他最印象深刻的，是與STARSHIP旗下新男團IDID成員省炫合作時，對方驚喜獻上生日蛋糕，「當時的場地、他的有點害羞的表情；以及那個瞬間的狀態都很可愛也很美麗」，讓他十分難忘。

東雨也提到另一組男團CLOSE YOUR EYES，他說其中的成員汝遵與他同姓「張」，那成員還留著他在練習生的時候，與東雨在島山公園合照的照片，拍攝舞蹈挑戰時，汝遵也主動告白自己是INSPIRIT（粉絲名），很自豪地說他出道了，也因為這樣，當東雨去拍CLOSE YOUR EYES的舞蹈挑戰時，他就直接點名「汝遵請出來」，前後輩互動非常可愛。

東雨動念來台Long Stay，一邊上課一邊大吃刈包和火鍋。（圖／COME ON JKSSP）

上個月22日迎來35歲生日的東雨，也提到成員們都有給他生日祝福，「但很奇怪的是，大家先各自私訊祝賀，然後又在群組聊天室再祝一次」，成烈則是直接打電話過來，開頭就問「哥在幹嘛？明明是生日在幹嘛啊！出來喝一杯吧」！

提到成烈，那當然不得不談到他即將在明日（12/12）發行數位單曲〈Asteroid〉，東雨有想要以「上官（上司、前輩）」的身分給予一些建議嗎？當東雨聽到「上官」二字時，直接笑說「出現了完全沒預期的詞」，接著提到「以前輩的角度來建議的話，想跟他說世界比想像中要寬廣，不要躲起來，要跟後輩們多碰撞看看」。並透露，成烈與他就讀同一家聲樂教室，他上了三年，對方上了兩年，兩人確實進步不少，也聽過了成烈錄好的歌曲，認為有許多值得肯定的地方。

從偶像轉為製作人，東雨坦言專輯成本高到完全沒料到。（圖／COME ON JKSSP）

東雨接著提到，所有成員都聽過他的自作曲，沒想到明明還沒說好，成烈就在聊天App上直接跟粉絲說，東雨已經答應要給他一首歌，「證明我的自作曲他很中意，我會盡全力把歌交給成員，反而是我要感謝」。

沒想到把歌給成烈聽之後，對方立刻開始構思更大的藍圖，甚至對他說：「哥為什麼只給我Solo曲？我們也可以做Unit啊？或是團體不是嗎？」對此，東雨表示「我會好好努力的」。

東雨清唱 NFINITE的聖誕名曲 〈白色告白〉，提前送上暖心聖誕祝福。（圖／COME ON JKSSP

最後，隨著2026的到來，不免俗地要問問明年計畫，東雨表示INFINITE的團體活動目前還沒有確定，但希望能在馬年與粉絲一起奔跑，一起加油，並請求大家給予更有力的應援。

而先前和成員們一起拍的YouTube內容，那次拍攝沒有劇本，也沒有預先設定內容，只是成員碰面後自然展開。他形容，觀眾之後可以透過這些YouTube內容，看到成員們「腦內出血」般搞笑又隨性的模樣，希望粉絲能盡情期待。

最後，東雨也現場清唱一段INFINITE的聖誕名曲〈白色告白(Lately)〉，即興唱出「隨著愛飄散的風，我沒能說出的告白，會和白雪一起前去告訴你…」，提前獻上最真摯的聖誕祝福。

