INFINITE東雨首當製作人「最大衝擊」竟是錢 苦練中文6個月「想住台灣學」

INFINITE成員東雨為新專輯苦練中文。（圖／COME ON JKSSP提供）

INFINITE成員東雨為了新專輯簽售會來台，今（10日）接受媒體聯訪時透露，為了演唱同名主打歌〈SWAY〉的中文版，他苦練中文超過六個月。他也分享從其他同行歌手那裡聽到的挑戰中文歌曲的心路歷程，並表示未來希望能花時間深入學習，放話「我希望是至少一個月能住在台灣！」

東雨透露INFINITE最近有拍片。（圖／COME ON JKSSP提供）

第一次擔任專輯製作人的東雨坦言，對他來說最大的衝擊是「錢」。他笑說，成本完全超出原本預想，讓他開始反省自己「這35年是不是活得太天真」，但想到粉絲等了他6年8個月，他仍希望把這張專輯當作回禮送給大家，「其餘對我來說都是非常幸福的瞬間。」

廣告 廣告

為了錄製中文版，他中途兩度更換老師，最後改由這次專輯的導演在三週內密集特訓。東雨表示，自己本業是饒舌，rap反而不難，真正卡關的是副歌的聲調與音節，聽到其他歌手分享學中文唱歌的經驗後，他更動念下次直接來台灣住一個月。

今年已第三度訪台的東雨也分享自己非常喜歡台灣的刈包和火鍋，其中最愛的組合是「火鍋配威士忌」。他還透露自己的大頭貼放的就是「這一鍋」的照片，「已經三年了！」足見他對火鍋的愛。

回顧今年INFINITE推出新專輯、舉辦演唱會，到他主演的音樂劇來台、亞洲巡演以及個人專輯發行，東雨仍表示「希望明年比今年忙兩倍」，甚至透露第二張專輯已準備就緒，希望能盡快帶著新作品與粉絲見面。至於今年最深刻的回憶，他點名〈Dangerous〉活動，與成員們合體十分開心，也忽然意會到「不知道是不是我們成員比較多，反而那時沒有拍很多舞蹈challenge」，並強調INFINITE其實是很隨和的團隊，「很想跟大家靠近」。

談到明年是否有望看到INFINITE合體，東雨笑說2026年是他的生肖年，希望粉絲能感受到他的「馬的精氣」。雖然回歸時間尚未敲定，但他相信成員們都蓄勢待發，「希望粉絲可以好好等我們。」他也透露成員近期有一起拍攝影片，雖無法提前劇透，但表示：「我們沒有腳本，是自由的形式出來拍攝，之後大家可以期待我們非常自然的樣子。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女員工習慣提前30分鐘到公司被開除 她不滿提告！法院：解雇合理

獨家／王梅英擬掌高等法院院長 張國忠擬接花蓮高分院院長

38週孕婦掃樓梯？婆婆下指令 丈夫一句話全網炸鍋