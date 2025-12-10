INFINITE東雨首當製作人「最大衝擊」竟是錢 苦練中文6個月「想住台灣學」
INFINITE成員東雨為了新專輯簽售會來台，今（10日）接受媒體聯訪時透露，為了演唱同名主打歌〈SWAY〉的中文版，他苦練中文超過六個月。他也分享從其他同行歌手那裡聽到的挑戰中文歌曲的心路歷程，並表示未來希望能花時間深入學習，放話「我希望是至少一個月能住在台灣！」
第一次擔任專輯製作人的東雨坦言，對他來說最大的衝擊是「錢」。他笑說，成本完全超出原本預想，讓他開始反省自己「這35年是不是活得太天真」，但想到粉絲等了他6年8個月，他仍希望把這張專輯當作回禮送給大家，「其餘對我來說都是非常幸福的瞬間。」
為了錄製中文版，他中途兩度更換老師，最後改由這次專輯的導演在三週內密集特訓。東雨表示，自己本業是饒舌，rap反而不難，真正卡關的是副歌的聲調與音節，聽到其他歌手分享學中文唱歌的經驗後，他更動念下次直接來台灣住一個月。
今年已第三度訪台的東雨也分享自己非常喜歡台灣的刈包和火鍋，其中最愛的組合是「火鍋配威士忌」。他還透露自己的大頭貼放的就是「這一鍋」的照片，「已經三年了！」足見他對火鍋的愛。
回顧今年INFINITE推出新專輯、舉辦演唱會，到他主演的音樂劇來台、亞洲巡演以及個人專輯發行，東雨仍表示「希望明年比今年忙兩倍」，甚至透露第二張專輯已準備就緒，希望能盡快帶著新作品與粉絲見面。至於今年最深刻的回憶，他點名〈Dangerous〉活動，與成員們合體十分開心，也忽然意會到「不知道是不是我們成員比較多，反而那時沒有拍很多舞蹈challenge」，並強調INFINITE其實是很隨和的團隊，「很想跟大家靠近」。
談到明年是否有望看到INFINITE合體，東雨笑說2026年是他的生肖年，希望粉絲能感受到他的「馬的精氣」。雖然回歸時間尚未敲定，但他相信成員們都蓄勢待發，「希望粉絲可以好好等我們。」他也透露成員近期有一起拍攝影片，雖無法提前劇透，但表示：「我們沒有腳本，是自由的形式出來拍攝，之後大家可以期待我們非常自然的樣子。」
看更多 CTWANT 文章
女員工習慣提前30分鐘到公司被開除 她不滿提告！法院：解雇合理
獨家／王梅英擬掌高等法院院長 張國忠擬接花蓮高分院院長
38週孕婦掃樓梯？婆婆下指令 丈夫一句話全網炸鍋
其他人也在看
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 4
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 29
恭喜陳晨威、啾啾登記結婚了！才宣布求婚成功 甜吻畫面曝光
中職「樂天桃猿」球星陳晨威昨日宣布向「中信兄弟」啦啦隊女神啾啾（Julia，林尹樂）求婚成功，今（10）日便前往戶政事務所登記結婚，進度飛快。雙方親友到場見證幸福時刻，更公開兩人親吻畫面，甜蜜氛圍滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 22
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
影／F3非鐵友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 1 天前 ・ 24
許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼
藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，仍然敬業進行工作。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
趙震雄遭爆「潑冰塊、毆打丁海寅」 14年前黑料被挖「回應了」
南韓影星趙震雄近日因未成年時期的少年犯前科爭議宣布退出演藝圈，然而風波並未平息。繼過去的黑歷史被揭露後，今日韓國媒體 MBN 援引《Dispatch》的報導指出，趙震雄在成年後仍涉嫌對同僚演員及工作人員施加暴力。其中，更有網友推測受害者可能是知名演員丁海寅。對此，趙震雄方面以「已經退出演藝圈」為由，未做出正面回應。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 5
范瑋琪「自認河北人」想回老家唱！被攻擊走音「唱歌難聽」反擊：我有我的style
娛樂中心／巫旻璇報導歌手范瑋琪（范范）近年將事業重心移往中國，近日她接受中國媒體《騰訊娛樂》專訪，吐露這6年間經歷的低潮與心路歷程，分享這段期間陸續失去父母、奶奶、叔叔與摯友大S，加上長期面對網路批評，讓她一度陷入自我懷疑，「我們只是平凡善良的人，卻被誤會得像魔鬼一樣」，更自認是河北人，坦言「希望有一天回去吃家鄉菜，開一場演唱會」。民視 ・ 2 小時前 ・ 93
許瑋甯婚禮後虛弱露面！高燒39度2病毒纏身 抱不到兒子心疼
許瑋甯婚禮後虛弱露面！高燒39度2病毒纏身 抱不到兒子心疼EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
張柏芝不想再當「爛片女王」 被告上法庭反駁律師：什麼叫票房失利？
香港女星張柏芝遭前經紀人余毓興控告違約，近日開庭審理，相較於8日她一度情緒激動，遭追問財務往來細節時，一度哭喊：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！」今（9）日她情緒穩定，原告律師並展示了多封相關人士來往的電子郵件，當中提到她不想再當「爛片女王」，所以要符合條件才願意接拍新片。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 18
神秘室友1／曾自稱母胎單身！林廷憶爆「穩交」 同居人貼心忙進忙出
10月24日下午3點半，本刊直擊林廷憶的同居人騎機車到附近的自助洗衣店送洗衣服，隨後返家，1個小時後林廷憶和同居人一起下樓，後者同樣戴著安全帽騎機車出門，而穿著居家的林廷憶手上拿著一包香菸，在住處附近散步，走沒幾步便點起香菸解癮。隨後，她走到巷子口靜靜地站在路...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 12
約翰希南四年前「稱台灣為國家」惹怒中美 如今不敢再說中文
從摔角手轉型演員的好萊塢男星約翰希南（John Cena），最近在喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目中，談到2021年在宣傳電影《玩命關頭 9》（Fast & Furious 9）時，他稱臺灣為「國家」所引發的國際風暴，並承認情況迅速失控。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 27
岳母給一張66萬支票 哈孝遠一支錶就60萬⋯2萬6買包送瑄瑄
哈孝遠近日和老婆瑄瑄一同上《綜藝OK啦》，哈孝遠透露一直有一件事瞞著老婆，就是當時結婚時講好不用聘金跟嫁妝，不過有天岳母拿著一張支票給他，這件事他至今沒有告訴老婆。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 46
42歲陳妍希《狙擊蝴蝶》爆紅！談姐弟戀「充滿妹感」超吸粉，梨渦甜笑秒回沈佳宜
42歲陳妍希新劇《狙擊蝴蝶》掀起話題！劇中一幕她一邊揉著弟弟的頭髮、笑出招牌梨渦，下一秒又冷眼逼退霸凌者，溫柔與氣場兼具的反差，為角色帶來鮮明層次，也成為她近期在陸網翻紅的主要原因。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 15
趙震雄是慣犯！演員導演經紀人全被揍 公司不回應：他引退了
韓星趙震雄在6日宣布引退，以黑歷史為自己的演員生涯畫下句點。不過韓媒《Dispatch》沒有要放過他的意思，今天（8日）再爆料，受害者人數眾多，且是已經出道多年之後，可不能只用「少年犯」來稱呼。《Dispatch》進一步爆料，趙震雄要求後輩演員A某在KTV唱某首歌，但A表示，不清楚這首歌曲，趙震雄竟自由時報 ・ 1 天前 ・ 12
陳意涵自曝「背破包闖貴婦局」竟認錯愛馬仕 當場無語超糗
43歲女星陳意涵出道近20年，自然爽朗的形象深受觀眾喜愛，2018年她與導演許富翔結婚後，育有一對兒女，一向隨性、親民的她，近日在陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》中坦言，因為兒子就讀康橋國際學校，為了融入家長圈，一度努力想跟貴婦媽媽們做朋友，相約聚會卻意外發生超級尷尬的糗事。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
陳晨威背號求婚啾啾「有你才變成我們」！12朵玫瑰藏愛語 曝近期登記
樂天桃猿球員外野手陳晨威和中信兄弟啦啦隊成員啾啾Julia今年季中大方認愛，兩人低調幸福頗受粉絲喜愛，而今（9）天兩人攜手宣布好消息「求婚成功」，啾啾發文「Yes,I do.」證實成為陳太太，陳晨威不台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
大S生前暖舉再被證實！陝西學生繳不出學費求助 她低調協助度過難關
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台灣知名女星大S（徐熙媛）今年2月不幸病逝，人美心善的她在生前有不少善舉。近日一名中國陝西網友透露，過去因家庭原...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 89
表面傷心，實則無縫接軌的愛情高手星座TOP4：天秤表面哭得淒慘，「這星座」心裡早就偷偷行動
有些人失戀時哭得撕心裂肺，朋友圈天天發感傷文，甚至讓人以為他們沒個一年半載走不出來。但——表面最難過的人，往往是最能轉身的人。他們不是不痛，而是很清楚：愛情結束了，人生還要繼續。甚至有的人，眼淚還掛著，心裡卻已經開始盤算下一段的可能性。今天就來揭曉，那些表面看似傷心欲絕，實際上超有行動力、轉身比誰都快的星座TOP4。bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 發起對話