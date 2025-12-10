INFINITE 東雨為新專做美甲「睡覺都會痛」 笑曝新歌巧思：聽了可能會火大
【緯來新聞網】INFINITE成員東雨為了新專輯簽售會來台，今（10日）他接受媒體聯訪，透露為了新歌學了6個月中文，還第一次做了美甲，指尖上還有立體的浮雕蝴蝶圖案。不過首次做美甲的他，也深刻體會到美甲的不方便，笑喊：「每次洗頭，頭髮都會卡到指甲，掉了十幾根。」穿衣服時也常被卡到，半夜睡到一半想抓個癢，忘記自己有做美甲，一抓下去臉超痛，「但對我來說是全新的體驗，很有趣。」
INFINITE成員東雨為新專輯做美甲。（圖／COME ON JKSSP提供）
他為新專輯第一次擔任專輯製作人，坦言最大衝擊就是花了許多錢，完全超出他的預期，反省自己這35年是不是活得太天真，「雖然很辛苦，但每一刻都很幸福。」11月才剛度過35歲生日的他，問起成員的生日祝福，他透露成員們不只單獨私訊他祝福，也同時在群組裡祝他生日快樂，「我們的忙內成鍾還打電話給我，問我說生日在做什麼，要我快出來喝一杯。」除了成員們的生日祝福，這次推出新專輯跟粉絲見面，也是他的生日禮物之一。
他這次專輯新歌加入許多鬧鐘聲響，他透露自己平時就會設一堆鬧鐘，如果沒有重要的事，可能一賴床就是半小時。他還透露之前在咖啡廳開會，店家剛好播到他的新歌，一聽到鬧鐘聲，他就看到所有人都低頭檢查手機，以為是自己的鬧鐘響了，開玩笑喊：「不曉得會不會有人聽完覺得很火大，會來找我抗議？」
INFINITE成員東雨為新專輯第一次擔任專輯製作人。（圖／COME ON JKSSP提供）
他今年行程滿檔，又有團體INFINITE回歸，還有音樂劇演出，如今又推出solo專輯，但身為工作狂的他，問起新年新願望，居然還是許願：「希望明年比今年再忙兩倍！」希望能快把第二張專輯準備好，再帶著新歌回到台灣。至於明年是否有望看到INFINITE再度合體回歸，他表示：「對我來說一定是團體優先，雖然還沒有時間點，但希望粉絲們都能等我們。」並表示成員們一起在沒有腳本的情況下，拍了Youtube影片，「雖然還不能說是什麼內容，我們拍得很開心，我們為了INSPIRIT（粉絲名）準備了很棒的節目。」愛吃台灣美食的他，也表示對刈包、火鍋念念不忘，更許願希望明年能有機會在台灣long stay，「希望能來台灣住個一個月以上，這是我的願望啦。」
INFINITE成員東雨許願來台long stay。（圖／COME ON JKSSP提供）
