Insta360全台最大門市在這裡！金魚腦約你一招免費帶走X4 Air

影像創作者看過來！Insta360宣布，全台灣最大的Insta360新北市誠品生活新店門市，將於12月27日下午2:00正式開幕營運。門市以「360°創新視界・體驗未來影像」為主題，打造沉浸式體驗場域，讓消費者親身感受產品魅力與創新科技。開幕期間只要到店，就有機會免費將Insta360 X4 Air主機帶回家。

「金魚腦Goldfish Brain」將擔任一日店長。（圖／翻攝自金魚腦臉書）

Insta360品牌旗下產品涵蓋全景運動相機、迷你隨身相機、專業級穩定器等，廣泛應用於旅遊、運動、Vlog、直播及商業拍攝領域。新開幕的Insta360誠品生活新店門市，將展售 Insta360 最新主力機型，包括：

X5：旗艦級 360°全景運動相機，支援高解析度影像與多種智慧拍攝模式。

Insta360旗艦級360°全景運動相機X5。（圖／翻攝自Insta360臉書）

X4 Air：輕量化全景相機，適合戶外運動及旅遊愛好者。

ACE Pro2：8K AI 智慧運動相機，搭載先進影像處理技術，適合極限運動及專業創作者。

Insta360 ACE Pro2。（圖／翻攝自Insta360臉書）

GO Ultra：超迷你隨身運動相機，主打輕巧便攜，適合日常生活紀錄。

Flow 2 PRO：專業級手機穩定器，支援多種拍攝模式，提升手機攝影體驗。

品牌預告，開幕當天，Insta360通路負責人王思予及台灣代理商先創國際總經理陳銘輝現身，也會邀人氣創作者「金魚腦Goldfish Brain」擔任一日店長，前50位到場觀眾可與她合影並獲得 AP2 閃印套裝拍攝照片。

Insta360 GO Ultra套裝。（圖／翻攝自Insta360臉書）

Insta360誠品生活新店門市也於開幕活動期間(12/27-2025/1/4)規劃多項活動，包括：

購買主機送送贈品活動：包括購買主機即贈 Insta360 品牌保溫瓶、洗漱包或鴨舌帽（三選一，限量 100 份）；購買 X5 萬能套裝再加贈 256G 記憶卡一張。消費不限金額贈帆布袋（限量 60 份）

Insta360 Care 特別戳戳樂：活動期間（12/27-1/4），凡購買任一主機即可參加一次戳戳樂，有機會以最低九折扣價的優惠加購 Insta360 Care 保固服務，最大獎可享免費加購。

抓住你的 Insta360 時刻：活動期間，挑戰者只要追蹤Insta360 tw IG 及新創國際FB，即可參加。只要將秒數準確暫停在「3.60」秒，就有機會抽中 Insta360 X4 Air 主機一台。

Insta360輕量化全景相機X4 Air。（圖／翻攝自Insta360臉書）

現場打卡即可免費獲得 Insta360 馬年限定胸章，數量有限，送完為止。

