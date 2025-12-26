Insta360 全台最大旗艦店進駐誠品生活新店 攜手先創國際佈局 2026 影像市場
隨著 2025 年即將步入尾聲，全球影像科技市場的競爭依舊熾熱。在數位影像創作需求呈爆炸性成長的今日，單純的硬體規格競賽已無法滿足消費者，強調「體驗」與「服務」的線下佈局成為各大品牌兵家必爭之地。全球全景影像創新領導品牌 Insta360 宣佈重大戰略佈局，將與台灣全方位影像與智能科技產品領導代理商「先創國際」強強聯手，於新北市的一級戰區：誠品生活新店（YES!LIFE）設立全台最大的實體門市，該旗艦店預計於 2025 年 12 月 27 日下午 2:00 正式開幕營運。
市場觀察：年銷五萬台的背後，體驗經濟成關鍵
回顧 2025 年，Insta360 在台灣市場繳出了一張極為亮眼的成績單。根據官方數據顯示，全系列產品在台灣的全年銷售量已突破 50,000 台大關。這一數字不僅確立了 Insta360 在全景運動相機領域的霸主地位，更顯示出其產品線已成功從專業的小眾市場，大規模滲透至旅遊、戶外運動、Vlog 生活紀錄、直播以及商業拍攝等大眾應用場景。
然而，隨著產品功能的日益強大與多元化，消費者對於「上手門檻」與「實際體驗」的需求也隨之提升。僅靠網路上的規格表與測評影片，往往難以完全傳達 AI 運算攝影的便利性與 360 度全景影像的震撼感。
此次 Insta360 進駐誠品生活新店，正是為了回應此一市場痛點。新門市以「360° 創新視界・體驗未來影像」為核心主題，旨在打造一個全方位的沉浸式體驗場域。透過精心設計的互動展區，消費者不再只是隔著玻璃櫃觀看產品，而是能親手操作、親身感受 Insta360 獨有的「隱形自拍桿」、「AI 自動剪輯」以及各類防手震黑科技。這種將「科技產品」融入「生活風格」的場域選擇（誠品生活），也精準鎖定了追求質感生活的消費族群。
2025 主力機種全線列陣：AI 與輕量化的極致展演
作為全台最大的旗艦門市，新店現場將展示 Insta360 目前最受矚目的 2025 年主力機型。從此次展售的產品陣容中，我們可以窺見 Insta360 對於未來影像技術的兩大發展主軸：極致的高畫質與 AI 賦能的輕量化。
X5：全景攝影的旗艦標竿
作為品牌最具代表性的 360° 全景運動相機系列的最新續作，X5 再次推高了業界標準。該機種主打旗艦級規格，不僅在解析度上支援更高畫質的影像輸出，更大幅強化了多種智慧拍攝模式。這意味著創作者在後期製作時擁有更大的裁切空間與更細膩的畫質表現，是專業全景攝影師的首選。
ACE Pro2：8K AI 運算的運動攝影革命
在傳統運動相機領域，ACE Pro2 展現了強大的競爭力。這款主打 8K 解析度的智慧運動相機，搭載了更先進的影像處理晶片與 AI 技術。對於極限運動愛好者及專業創作者而言，8K 畫質意味著在高速動態下仍能捕捉到毫髮畢現的細節，配合 AI 降噪與優化，即使在低光環境下也能產出高品質影像。
X4 Air：輕量化的戶外利器
針對全景相機普遍較為厚重的痛點，Insta360 推出了 X4 Air。這款產品在保留核心全景拍攝能力的同時，進行了大幅度的輕量化設計，極度適合登山、長途徒步或單車旅遊等對裝備重量斤斤計較的戶外運動愛好者。
https://www.youtube.com/watch?v=FtusnZsZvgg
GO Ultra：穿戴式攝影的極致型態
作為 GO 系列的最新成員，GO Ultra 延續了「拇指相機」的超迷你基因。其主打的「無感穿戴」與輕巧便攜特性，使其成為第一人稱視角（POV）拍攝的最佳工具，特別適合用於紀錄日常生活、親子互動或寵物視角。
Flow 2 PRO：手機攝影的專業升級
隨著智慧型手機鏡頭規格的提升，手機穩定器的需求依舊強勁。Flow 2 PRO 定位為專業級手機穩定器，透過更強的馬達負載力與多種內建拍攝模式（如全景拼接、移動縮時等），讓一般使用者也能用手機拍出電影運鏡般的流暢畫面。
https://www.youtube.com/watch?v=2JntvDFLn90
開幕當日（12 月 27 日），Insta360 台灣通路負責人王思予及先創國際總經理陳銘輝將親臨現場剪綵，顯示雙方高層對此合作案的重視。此外，品牌深諳「網紅經濟」的影響力，特別邀請了在旅遊與生活風格領域極具人氣的創作者「金魚腦 Goldfish Brain」擔任一日店長。前 50 位到場粉絲不僅能與偶像合影，還能獲得由 AP2 閃印套裝即時列印的專屬照片，這種「即拍即得」的體驗本身就是對影像科技最直接的宣傳。
為感謝消費者對於Insta360的支持，Insta360誠品生活新店門市也於開幕活動期間(12/27-2025/1/4)規劃多項活動，包括：
購買主機送送贈品活動：包括購買主機即贈 Insta360 品牌保溫瓶、洗漱包或鴨舌帽（三選一，限量 100 份）；購買 X5 萬能套裝再加贈 256G 記憶卡一張。消費不限金額贈帆布袋（限量 60 份）
Insta360 Care 特別戳戳樂：活動期間（12/27-1/4），凡購買任一主機即可參加一次戳戳樂，有機會以最低九折扣價的優惠加購 Insta360 Care 保固服務，最大獎可享免費加購。
抓住你的 Insta360 時刻：活動期間，挑戰者只要追蹤Insta360 tw IG 及新創國際FB，即可參加。只要將秒數準確暫停在「60」秒，就有機會抽中 Insta360 X4 Air 主機一台。
此外，現場打卡即可免費獲得 Insta360 馬年限定胸章，數量有限，送完為止。欲了解更多Insta360 誠品生活新店門市開幕及展售相關資訊，請造訪 Insta360 官方網站。
