Insta360 Luna Ultra 雙鏡頭雲台相機將登台，主打 8K 畫質與可拆卸圖傳螢幕

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Insta360 宣布與徠卡共同研發的旗艦級雙鏡頭雲台相機 Luna Ultra，預計於 6 月中旬在台灣上市。這款新機以雙鏡頭設計為核心，結合 1 英吋 8K 主鏡頭與長焦鏡頭，最高支援 12 倍變焦，試圖在日常紀錄與進階影像創作之間取得平衡。

從規格來看，Luna Ultra 主打更彈性的拍攝方式。機身配備 2 英吋 OLED 可拆卸圖傳遙控螢幕，使用者可以在遠距離情境下即時觀看畫面並調整構圖，對於單人拍攝或 Vlog 創作者而言，能減少來回確認畫面的不便。這種設計也反映近年影像裝置逐漸朝向模組化與多場景應用發展的趨勢。

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影像處理方面，Luna Ultra 內建由高通旗艦晶片搭配雙影像晶片組成的 AI 三晶片系統，強調在低光環境下的降噪能力，並支援直接輸出 4K 美顏影片。這類功能顯示出市場對「拍攝即成品」的需求正在提高，使用者不再只依賴後製，而是希望在拍攝當下就能完成大部分影像處理。

此外，Luna Ultra 也加入第一人稱頭部追蹤模組，讓畫面能隨著使用者視角變化進行調整，進一步拓展運動攝影與沉浸式內容的應用可能。隨著短影音與個人創作持續成長，這類結合硬體與智慧演算法的功能，正逐漸成為新一代影像裝置的標準配置。

為了讓消費者實際體驗產品，Insta360 規劃在台北與台中設置期間限定快閃店。台北場將於 2026 年 6 月 10 日至 6 月 21 日，在台北市信義區遠東百貨 A13 室外一樓北面廣場舉行；台中場則安排在 6 月 18 日至 6 月 28 日，地點位於台中新光三越中港店 1 樓戶外區域。現場將開放體驗與預購，讓有興趣的民眾能更直接了解產品實際表現。

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