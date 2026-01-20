Insta360「模組化」口袋雲台相機專利曝光，劍指3月登場的DJI Pocket 4？

就在傳聞DJI將於3月更新其熱賣的Osmo Pocket口袋相機產品線之際，競爭對手Insta360似乎準備了一張「模組化」的底牌。根據最新曝光的專利顯示，Insta360正在研發一款鏡頭可拆卸、支援無線拍攝的口袋雲台相機，試圖以更高的使用彈性，正面迎戰DJI Pocket 4。

Insta360新專利：像樂高一樣的「變形」雲台

根據外媒報導，Insta360已經申請一項名為「手持雲台平台」的實用新型專利。與傳統一體成型的DJI Pocket系列不同，這款新設備的核心理念在於「模組化」。

專利描述指出，該設備由四大核心組件以「卡扣式」組裝而成，分別包含感光拍攝模組、控制模組 (含螢幕與按鍵)、電源模組，以及連接模組，其最大的亮點在於：

• 無線分離拍攝：鏡頭模組可以從雲台手柄上拆卸下來，並且支援無線獨立拍攝，有點類似Insta360 GO系列的設計邏輯，但結合了雲台的穩定性，實現「裝上是雲台，拆下是運動相機」的多場景覆蓋。

• 可換鏡頭設計：用戶可以根據需求更換鏡頭組件，專利中更提到可安裝雙魚眼鏡頭來拍攝VR/360°全景內容，或是切換使用1吋感光元件鏡頭，藉此獲取高動態範圍的4K影視級畫面。

這款新機的設計概念，傳聞將採用類似自家視訊鏡頭Insta360 Link系列的雲台頭部設計，但透過模組化賦予其無線連接與多元拍攝的能力。

DJI Pocket 4傳聞：標準版與Pro版雙軌並行

面對對手的來勢洶洶，DJI預計在今年3月推出的Osmo Pocket 4系列也有備而來。根據YouTube頻道《Photorabz》爆料，DJI這次可能採取「標準版」與「Pro版」 的雙規格產品策略。

• Osmo Pocket 4 Pro：傳將採用雙鏡頭設計，並且有望搭載源自Osmo Action 6的1/1.1吋感光元件。雖然尺寸上未超過1吋，但重點在於支援「可變光圈」技術，這將大幅提升在不同光線下的適應力與景深控制。

• Osmo Pocket 4標準版：預計沿用前代的1吋CMOS感光元件 (約940萬畫素)，雖然畫質上可能沒有顯著的大躍進，但傳聞其電池續航力將會超越前代，解決高頻率拍攝用戶的痛點。

分析觀點

Insta360近年在全景相機領域站穩腳步後，近期更新的Insta360 X5已經透過軟體演算法與自由運鏡自拍棒配件，試圖模擬出三軸穩定器的運鏡效果，直接瓜分Pocket系列的市場。

如今專利曝光的這款「模組化雲台相機」，顯然是Insta360對DJI發起的第二波攻勢。如果專利成真，這種「無線分離」的設計將徹底解決傳統口袋雲台相機「取景角度受限」的問題（例如：手柄太長無法塞進狹小空間）。

相對地，DJI Pocket 4 Pro若真導入「可變光圈」，則是在「畫質專業度」上築起護城河。

不過，2026年的Vlog相機之戰，顯然還有不少競爭出現，畢竟包含追覓也準備以Leaptic品牌推出名為Cube的運動相機，預期接下來將會有更多品牌加入競爭。

