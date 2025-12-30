一到年末，Instagram 真的很有儀式感，推出一系列跨年限定彩蛋，從互動到影片剪輯工具都可以看到驚喜！讓大家在跨年倒數之前，先紀念一整年的回憶，嘻嘻也覺得太可愛啦～不過先提醒大家，現在還不是每個人都能使用，別急別慌莫害怕，很快就會你就能用了啦！

Instagram 年末小彩蛋大公開！

(圖片來源：Instagram)

輸入新年關鍵字 解鎖跨年彩蛋

驚喜藏在細節裡～打開你的 Instagram，只要在便利貼或限時動態留言中輸入「新年關鍵字」，像是 Happy New Year、新年快樂，或是 🥳、🥂、🎊 這種慶祝的 emoji，畫面就會跳出期間限定的派對特效，整個 bling bling 的，讓一句簡單的祝賀，瞬間充滿跨年儀式感！

Instagram 年末小彩蛋大公開！

(圖片來源：Instagram)

經典新年神曲一播，彩蛋也會一起登場

身為愛唱歌的人，這個彩蛋真的是我的 MVP，今年不只文字有驚喜，連音樂也有哦～只要在便利貼中，分享 Instagram 音樂庫裡的 Katy Perry〈Firework〉、Mariah Carey〈Auld Lang Syne〉，或 ABBA〈Happy New Year〉，畫面同樣會觸發時間限定特效，熟悉的跨年歌曲又更浪漫了

Instagram 年末小彩蛋大公開！

「輪到你了」範本，幫你快速回顧一整年

你是不是也跟我一樣 2025 照片不知道從哪分享，那就交給 Instagram 吧！只要打開限時動態，選擇年末限定的「輪到你了」範本，就能把累積一年的照片跟片段快速編排完成，搭配跨年專屬字體與視覺風格，整體看起來就像一張精心設計的數位賀卡，方便又有質感，根本懶人福音

Instagram 年末小彩蛋大公開！

Edits 跨年工具包＋一鍵轉發，分享變得更即時

Instagram Edits 也有跨年限定影片工具包哦！讓你輕鬆把歡笑、日常的重要時刻剪成專屬年度精華，幫 2026 華麗的開場！還有之前就介紹過的一鍵轉發限時動態功能，讓分享變得更快，不論是熱門話題、偶像動態，還是沒有被標記的感動瞬間，都能即時轉發，當然如果不想被轉發，也能在設定中關閉或改成私密帳號哦～

Instagram 年末小彩蛋大公開！

小結

每年 Instagram 的小彩蛋都不會讓我失望，現在 IG 已經推出，不過我自己還無法使用啦～希望可以早點輪到我，還有你們也能趕快體驗到！嘻嘻在這裡也要祝大家 2026 年每一天都開開嘻嘻哦～我也要準備去跨年啦！大家記得這些功能用起來哦～

