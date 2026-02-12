Instagram 負責人將出庭接受質詢 聚焦青少年心理健康問題

火報記者 陳銳/報導

Instagram 執行長亞當・莫塞里（Adam Mosseri）將於週三首度在法庭上接受質詢，案件焦點放在這款由 Meta 旗下經營的社群平台，其應用程式設計是否加劇青少年心理健康問題。

這起案件由一名 20 歲加州女子提出，她表示，自己從童年時期開始便長時間沉迷 Instagram，原因在於該平台的設計極具吸引力，讓人難以停止使用，她認為，這樣的使用經驗加劇了自身的焦慮與心理壓力。

原告指出，Instagram 的「無限滾動」設計讓人難以停止使用，導致焦慮與心理壓力加重。圖:istockphoto

案件結果可能對社群媒體產業產生廣泛影響，因為目前全美已有數百起類似訴訟，指控社群平台透過設計機制誘使用戶成癮，進而傷害兒童與青少年的心理健康。

Meta 對此則否認相關指控，公司發言人在莫塞里出庭前表示，將在法庭上證明企業長期以來致力於支持年輕用戶，並持續改善平台功能，以提升安全性與使用者自主權。

根據法庭文件，原告指出，Instagram 的「無限滾動」設計是導致她長時間使用的關鍵因素之一，所謂無限滾動，是指使用者向下滑動時，內容會自動不斷載入，缺乏明確的結束點，使人更難察覺時間流逝，醫學與兒童研究機構曾警告，這類設計可能增加兒童與青少年「難以離開螢幕」的風險。

原告律師也計畫引用公司內部文件作為證據，主張 Meta 明知該應用程式可能對兒童造成負面影響，卻仍持續使用具有高度吸引力的設計。律師指出，公司研究顯示，生活中本就面臨壓力與困境的青少年，更容易對 Instagram 產生依賴，而家長往往難以有效介入。

Meta 的法律團隊則回應，相關內部討論的目的在於找出問題並提出改善方案，包括加入讓用戶能更好管理使用時間與內容的功能，並非刻意忽視風險。