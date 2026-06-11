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如果你也是那種發完貼文後，常常因為版面被打亂而感到崩潰的人，那這次 Instagram 官方終於推出大家敲碗已久的功能，「自由調整個人檔案版面」，讓使用者可以自行重新排列貼文位置

IG 個人頁版面自由編排

這次新增的「Reorder Grid」（重新排序網格）功能，讓使用者能夠直接調整個人頁貼文順序，不需要刪除原本的內容，也不用重新上傳。無論是創作者、品牌經營者，還是平常喜歡整理版面的使用者，都能依照自己的需求重新規劃首頁視覺。以後不再受限於發文時間軸，想把代表作放在最顯眼的位置，或是重新打造更有一致性的版面，都變得更加方便

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Instagram 開放自由調整版面 個人頁九宮格想怎麼排就怎麼排！

（圖片來源：Adam Mosser IG 帳號）

IG 九宮格重排教學！幾個步驟就能完成

想重新整理自己的版面其實很簡單，只要依照以下步驟操作：

開啟 Instagram 並進入個人檔案頁面 長按九宮格中的任一貼文 點選「重新排序網格」 長按想移動的貼文 拖曳到想放置的位置 放開後儲存版面配置

完成後，新的排列方式會立即生效，其他人造訪你的個人頁時也會看到更新後的版面

Instagram 開放自由調整版面 個人頁九宮格想怎麼排就怎麼排！

消失後再次復出

其實 Instagram 先前就曾測推出過這個功能，部分用戶可能前段時間體驗過，如今功能正式上線後，不少創作者已經開始規劃自己的「版面改造計畫」。有人選擇把流量表現最好的內容移到最顯眼的位置，也有人利用重新排列功能打造更完整的視覺主題牆。對於長期經營 Instagram 的用戶來說，這無疑是一項相當實用的工具

Instagram 開放自由調整版面 個人頁九宮格想怎麼排就怎麼排！

小結

Instagram 終於正式把個人頁的呈現方式交回到使用者手中，未來不管是經營個人品牌、展示作品集，還是單純想讓自己的版面看起來更舒服，都能依照自己的想法自由安排內容。如果獺友們的個人頁現在還充滿各種聚餐照、旅遊照片或是美照貼文，也許正是時候趁著這次更新，好好幫自己的 IG 版面整頓一下囉！

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